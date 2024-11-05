https://1prime.ru/20241105/kredit-852602858.html

"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов

"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов

Объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на 6% – до более чем 80 миллиардов рублей – максимального показателя за историю... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T11:12+0300

2024-11-05T11:12+0300

2024-11-05T11:12+0300

россия

циан

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_cbd9736dc085926c86c3a57652904df2.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на 6% – до более чем 80 миллиардов рублей – максимального показателя за историю отечественного рынка ипотечного кредитования, подсчитали аналитики "Циана". Всего в сентябре в России было выдано 94,3 тысячи ипотек – на 6% меньше, чем в августе. Рынки показывают разнонаправленные тренды: в сегменте новостроек активность выдач увеличивается второй месяц подряд (+11% в сентябре), на вторичке и в сегменте ИЖС, напротив, снижение (-12% и -13% в сентябре соответственно), говорится в сообщении компании. Суммарный объем задолженности по ипотеке по состоянию на сентябрь составил 19,3 триллиона рублей, практически не изменившись с июня: в сегменте новостроек он снижается, а на вторичном рынке и в ИЖС – растет, компенсируя снижение на первичке, отметили в "Циане". "При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности – за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер ее (во всех сегментах) превысил 80 миллиардов рублей – это максимальный показатель за все время. Как следствие, увеличивается и ее доля в общем объеме задолженности. В сентябре она составляет уже 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке", – говорится в сообщении. Как подчеркивается в нем, хотя доля просрочки незначительна в сравнении с общим объемом задолженности, ее быстрый рост настораживает. В 2022-2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а ее доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном – с апреля. По оценке "Циана", самая высокая доля просроченной задолженности - в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - от 0,9% до 4,6% при среднем по стране уровне в 0,42%. Также относительно высокие показатели (более 0,5%) отмечены в Краснодарском крае, Тыве, Тамбовской области, Адыгее. Ингушетия, Дагестан, Чечня и Северная Осетия лидируют и по темпам увеличения доли просроченной задолженности – с начала текущего года, по подсчетам компании, показатель в этих регионах вырос на 0,7-2,5 процентных пункта.

https://1prime.ru/20240917/zhile-851619790.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, циан, ипотека