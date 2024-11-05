Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/krossover-852615275.html
Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta
Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta - 05.11.2024, ПРАЙМ
Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta
Эксперты портала 74.ru провели тестирование китайского кроссовера VGV U75PLUS в топовой версии, который собирают в Белоруссии. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:14+0300
2024-11-05T17:14+0300
авто
кроссоверы
тест-драйв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852614187_1:0:1128:634_1920x0_80_0_0_45ba2746872972de86634afe9b78af77.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Эксперты портала 74.ru провели тестирование китайского кроссовера VGV U75PLUS в топовой версии, который собирают в Белоруссии.Отмечается, что машина адаптирована под российские условия эксплуатации. Она имеет клиренс (до 190–200 мм), перенастроенную подвеску, русифицированую мультимедиа систему, опции для зимы даже в стартовой версии, а также может работать на бензине АИ-92. Посадка и сами кресла вполне комфортны.Ездовые качества автомобиля не вызвали нареканий у экспертов. Он плотно стартует с места, обладает мягкими переключениями восьмиступенчатой автоматической коробки передач и динамичным двигателем. Машина способна справится с городскими поездкам и нечастыми выездами на дачу, но для бездорожья ей явно не хватает ряда опций, сообщил 74.ru. По мнению экспертов, модели нужен более высокий дорожный просвет и полный привод. При этом с грунтовкой VGV U75PLUS справляется достойно, отметили они.По данным 74.ru, самая доступная версия кроссовера обойдется в 2,2 млн рублей, при этом Lada Vesta SW Cross в комплектации Enjoy'24 будет стоить минимум в 1,958 млн рублей, что на 12% дешевле. Однако VGV U75PLUS крупнее и его базовая версия имеет турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы. Динамика разгона у кроссовера лучше, чем у SW Cross (11 секунд до 100 км/час против 13 секунд). Однако для машины такого размера двигатель явно слабоват, считают эксперты.Также отмечается, что салон VGV U75PLUS выполнен по канону актуальных китайских моделей, но по качеству материалов отделки все крайне неравномерно. Руль приятен на ощупь, а у верха центральной консоли кожа сухая и жесткая. Боковина центральной консоли выполнена из гулкой пластмассы.Кроме того, эксперты определили, что сенсорные панели бликуют и искать некоторые команды в меню иногда бывает не очень удобно, акустика дает плоский звук и отсутствует беспроводная зарядка (есть только USB-разъем).
https://1prime.ru/20241105/avto-852601705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852614187_82:0:927:634_1920x0_80_0_0_6ff4071cfaad1904f11291bb1a7fc700.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, кроссоверы, тест-драйв
Авто, кроссоверы, тест-драйв
17:14 05.11.2024
 
Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta

74.ru: бюджетный кроссовер VGV U75PLUS прошел независимое тестирование

© Фото : VGVАвтомобиль VGV U75 PLUS
Автомобиль VGV U75 PLUS - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : VGV
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Эксперты портала 74.ru провели тестирование китайского кроссовера VGV U75PLUS в топовой версии, который собирают в Белоруссии.
Отмечается, что машина адаптирована под российские условия эксплуатации. Она имеет клиренс (до 190–200 мм), перенастроенную подвеску, русифицированую мультимедиа систему, опции для зимы даже в стартовой версии, а также может работать на бензине АИ-92. Посадка и сами кресла вполне комфортны.
Ездовые качества автомобиля не вызвали нареканий у экспертов. Он плотно стартует с места, обладает мягкими переключениями восьмиступенчатой автоматической коробки передач и динамичным двигателем. Машина способна справится с городскими поездкам и нечастыми выездами на дачу, но для бездорожья ей явно не хватает ряда опций, сообщил 74.ru. По мнению экспертов, модели нужен более высокий дорожный просвет и полный привод. При этом с грунтовкой VGV U75PLUS справляется достойно, отметили они.
По данным 74.ru, самая доступная версия кроссовера обойдется в 2,2 млн рублей, при этом Lada Vesta SW Cross в комплектации Enjoy'24 будет стоить минимум в 1,958 млн рублей, что на 12% дешевле. Однако VGV U75PLUS крупнее и его базовая версия имеет турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы. Динамика разгона у кроссовера лучше, чем у SW Cross (11 секунд до 100 км/час против 13 секунд). Однако для машины такого размера двигатель явно слабоват, считают эксперты.
Также отмечается, что салон VGV U75PLUS выполнен по канону актуальных китайских моделей, но по качеству материалов отделки все крайне неравномерно. Руль приятен на ощупь, а у верха центральной консоли кожа сухая и жесткая. Боковина центральной консоли выполнена из гулкой пластмассы.

Кроме того, эксперты определили, что сенсорные панели бликуют и искать некоторые команды в меню иногда бывает не очень удобно, акустика дает плоский звук и отсутствует беспроводная зарядка (есть только USB-разъем).
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили в октябре
10:31
 
Автокроссоверытест-драйв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала