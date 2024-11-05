https://1prime.ru/20241105/krossover-852615275.html

Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta

Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta - 05.11.2024, ПРАЙМ

Названы плюсы и минусы кроссовера VGV U75PLUS по цене Lada Vesta

Эксперты портала 74.ru провели тестирование китайского кроссовера VGV U75PLUS в топовой версии, который собирают в Белоруссии. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:14+0300

2024-11-05T17:14+0300

2024-11-05T17:14+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Эксперты портала 74.ru провели тестирование китайского кроссовера VGV U75PLUS в топовой версии, который собирают в Белоруссии.Отмечается, что машина адаптирована под российские условия эксплуатации. Она имеет клиренс (до 190–200 мм), перенастроенную подвеску, русифицированую мультимедиа систему, опции для зимы даже в стартовой версии, а также может работать на бензине АИ-92. Посадка и сами кресла вполне комфортны.Ездовые качества автомобиля не вызвали нареканий у экспертов. Он плотно стартует с места, обладает мягкими переключениями восьмиступенчатой автоматической коробки передач и динамичным двигателем. Машина способна справится с городскими поездкам и нечастыми выездами на дачу, но для бездорожья ей явно не хватает ряда опций, сообщил 74.ru. По мнению экспертов, модели нужен более высокий дорожный просвет и полный привод. При этом с грунтовкой VGV U75PLUS справляется достойно, отметили они.По данным 74.ru, самая доступная версия кроссовера обойдется в 2,2 млн рублей, при этом Lada Vesta SW Cross в комплектации Enjoy'24 будет стоить минимум в 1,958 млн рублей, что на 12% дешевле. Однако VGV U75PLUS крупнее и его базовая версия имеет турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы. Динамика разгона у кроссовера лучше, чем у SW Cross (11 секунд до 100 км/час против 13 секунд). Однако для машины такого размера двигатель явно слабоват, считают эксперты.Также отмечается, что салон VGV U75PLUS выполнен по канону актуальных китайских моделей, но по качеству материалов отделки все крайне неравномерно. Руль приятен на ощупь, а у верха центральной консоли кожа сухая и жесткая. Боковина центральной консоли выполнена из гулкой пластмассы.Кроме того, эксперты определили, что сенсорные панели бликуют и искать некоторые команды в меню иногда бывает не очень удобно, акустика дает плоский звук и отсутствует беспроводная зарядка (есть только USB-разъем).

https://1prime.ru/20241105/avto-852601705.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, тест-драйв