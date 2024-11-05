https://1prime.ru/20241105/kurs-852616641.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 ноября - 05.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,08 копейки - до 13,7539 рубля, курс доллара - на 50,63 копейки, до 98,0562 рубля, курс... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:59+0300

2024-11-05T17:59+0300

2024-11-05T18:00+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,08 копейки - до 13,7539 рубля, курс доллара - на 50,63 копейки, до 98,0562 рубля, курс евро - на 74,57 копейки, до 106,8883 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, доллар, евро, юань, курсы валют