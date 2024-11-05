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ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней - 05.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней
ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней - 05.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней
Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:23+0300
2024-11-05T15:23+0300
банк россии
россия
лимит
своп
юань
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней, а 22 октября - до 20 миллиардов. Также с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование регулятор повышал процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Сейчас показатель равен величине ключевой ставки (21% годовых).
https://1prime.ru/20241102/stavka-852567746.html
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россия, лимит, своп, юань
Банк России, РОССИЯ, лимит, своп, юань
15:23 05.11.2024
 
ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней

ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 млрд юаней с 20 млрд

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней, а 22 октября - до 20 миллиардов.
Также с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование регулятор повышал процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Сейчас показатель равен величине ключевой ставки (21% годовых).
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