https://1prime.ru/20241105/limit-852610766.html

ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней

ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней - 05.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ снизил лимит по однодневному валютному свопу до 15 миллиардов юаней

Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:23+0300

2024-11-05T15:23+0300

2024-11-05T15:23+0300

банк россии

россия

лимит

своп

юань

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней, а 22 октября - до 20 миллиардов. Также с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование регулятор повышал процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Сейчас показатель равен величине ключевой ставки (21% годовых).

https://1prime.ru/20241102/stavka-852567746.html

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россия, лимит, своп, юань