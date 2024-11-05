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"Молодые и дерзкие": в Екатеринбурге грабители украли все сливочное масло
"Молодые и дерзкие": в Екатеринбурге грабители украли все сливочное масло - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Молодые и дерзкие": в Екатеринбурге грабители украли все сливочное масло
Магазин уральской сети "Молочный кит" в Екатеринбурге ограбили необычные воры - они вынесли все сливочное масло, рассказали в компании. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:16+0300
2024-11-05T17:16+0300
2024-11-05T17:16+0300
масло
воровство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – ПРАЙМ. Магазин уральской сети "Молочный кит" в Екатеринбурге ограбили необычные воры - они вынесли все сливочное масло, рассказали в компании. "У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в "Молочное место" и вынесли всё масло... Если вам будут предлагать купить с рук масло торговой марки "Полевское" по сходной цене – дайте нам знать", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале сети. Компания также опубликовала видео, на котором запечатлена кража продуктов. Так, двое неизвестных в черных масках пробрались внутрь, предварительно разбив стекло входной двери. Один из грабителей забрал деньги из кассы, второй же забрал целый холодильник сливочного масла.По факту произошедшего сотрудники территориального ОВД начали проверку.
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масло, воровство, екатеринбург
масло, воровство, ЕКАТЕРИНБУРГ
"Молодые и дерзкие": в Екатеринбурге грабители украли все сливочное масло
Двое воров ограбили магазин в Екатеринбурге и вынесли оттуда всё сливочное масло
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – ПРАЙМ. Магазин уральской сети "Молочный кит" в Екатеринбурге ограбили необычные воры - они вынесли все сливочное масло, рассказали в компании.
"У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в "Молочное место" и вынесли всё масло... Если вам будут предлагать купить с рук масло торговой марки "Полевское" по сходной цене – дайте нам знать", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале сети.
Компания также опубликовала видео, на котором запечатлена кража продуктов. Так, двое неизвестных в черных масках пробрались внутрь, предварительно разбив стекло входной двери. Один из грабителей забрал деньги из кассы, второй же забрал целый холодильник сливочного масла.
По факту произошедшего сотрудники территориального ОВД начали проверку.
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения