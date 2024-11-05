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В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов
В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов
Великобритания в течение года пытается забрать сотни орудий из плавучих арсеналов, которые помогают России получать прибыль от торговли нефтью, несмотря на... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:29+0300
2024-11-05T13:29+0300
нефть
российская нефть
судоходство
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Великобритания в течение года пытается забрать сотни орудий из плавучих арсеналов, которые помогают России получать прибыль от торговли нефтью, несмотря на санкции. Однако сделать это не удается из-за сложностей с отслеживанием подобных судов, пишет Bloomberg.Дело в том, что российские нефтяные танкеры регулярно сопровождают суда с охраной и вооружением для защиты от внешних воздействий, например, пиратов в опасных водах Аденского залива между Сомали и Йеменом. Эти услуги являются законными, к ним прибегают компании и торговые суда многих стран. Однако именно с их помощью Россия получает огромную прибыль от нефтеторговли, которая нивелирует эффект санкций, пишет издание.Этому способствует сама "темная" природа отрасли – плавучие арсеналы регулярно меняют свои имена и флаги, а их истинные владельцы сокрыты за подставными фирмами в разных юрисдикциях. Это затрудняет поиск нарушителей санкций для западных стран.По словам председателя специального комитета по бизнесу и торговле британского парламента Лиама Бирн, на которого ссылается издание, таким образом намерения его страны предупреждать санкционные риски с треском провалился."Теперь у нас есть лицензированное Великобританией оружие, охраняющее российские танкеры, перевозящие нефть", — сказал он.В материале названы три судна, действующих по всему миру – "Генезис", "Антарктическая мечта" и "Сиам". Это настоящие отели для охраны и хранилища оружия, которые могут приносить миллионы долларов ежегодного дохода.Таким образом, оружие, в свое время лицензированное Великобританией, обеспечивает безопасность поставок российской нефти, и отобрать эту лицензию весьма непросто. Равно как и проследить за дальнейшей судьбой плавучих арсеналов и находящегося на их борту оружия.
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нефть, российская нефть, судоходство
Нефть, российская нефть, судоходство
13:29 05.11.2024
 
В Лондоне дали добро: плавучие арсеналы спасают российскую нефть от пиратов

Bloomberg: Британия снарядила плавучие арсеналы, помогающие РФ продавать нефть

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Великобритания в течение года пытается забрать сотни орудий из плавучих арсеналов, которые помогают России получать прибыль от торговли нефтью, несмотря на санкции. Однако сделать это не удается из-за сложностей с отслеживанием подобных судов, пишет Bloomberg.
Дело в том, что российские нефтяные танкеры регулярно сопровождают суда с охраной и вооружением для защиты от внешних воздействий, например, пиратов в опасных водах Аденского залива между Сомали и Йеменом. Эти услуги являются законными, к ним прибегают компании и торговые суда многих стран. Однако именно с их помощью Россия получает огромную прибыль от нефтеторговли, которая нивелирует эффект санкций, пишет издание.
Этому способствует сама "темная" природа отрасли – плавучие арсеналы регулярно меняют свои имена и флаги, а их истинные владельцы сокрыты за подставными фирмами в разных юрисдикциях. Это затрудняет поиск нарушителей санкций для западных стран.
По словам председателя специального комитета по бизнесу и торговле британского парламента Лиама Бирн, на которого ссылается издание, таким образом намерения его страны предупреждать санкционные риски с треском провалился.
"Теперь у нас есть лицензированное Великобританией оружие, охраняющее российские танкеры, перевозящие нефть", — сказал он.
В материале названы три судна, действующих по всему миру – "Генезис", "Антарктическая мечта" и "Сиам". Это настоящие отели для охраны и хранилища оружия, которые могут приносить миллионы долларов ежегодного дохода.
Таким образом, оружие, в свое время лицензированное Великобританией, обеспечивает безопасность поставок российской нефти, и отобрать эту лицензию весьма непросто. Равно как и проследить за дальнейшей судьбой плавучих арсеналов и находящегося на их борту оружия.
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