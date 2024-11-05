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Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco
Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco - 05.11.2024, ПРАЙМ
Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco
Азия по итогам текущего года может обеспечить 60% прироста спроса на нефть в мире, сообщил финансовый директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:19+0300
2024-11-05T17:19+0300
2024-11-05T17:19+0300
энергетика
нефть
добыча нефти
saudi aramco
азия
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Азия по итогам текущего года может обеспечить 60% прироста спроса на нефть в мире, сообщил финансовый директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед. Он отметил, что мировой спрос на нефть в третьем квартале достиг рекордного уровня в 106,1 миллиона баррелей в сутки. Подобный уровень Saudi Aramco ожидает увидеть и в четвертом квартале. В результате среднегодовой показатель может составить почти 105 миллионов баррелей в сутки. "Более того, этот рост (спроса - ред.) наблюдается во всех регионах, особенно в Азии, на долю которой, как мы ожидаем, в этом году придется около 60% роста", - сказал топ-менеджер в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала. Эта тенденция поспособствует продолжающемуся сокращению мировых запасов, которые уже ниже, чем в предыдущие пять лет, считает аль-Муршед.
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нефть, добыча нефти, saudi aramco, азия, мировой спрос на нефть
Энергетика, Нефть, добыча нефти, Saudi Aramco, АЗИЯ, мировой спрос на нефть
Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco
Saudi Aramco: Азия обеспечит 60% прироста мирового спроса на нефть в этом году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Азия по итогам текущего года может обеспечить 60% прироста спроса на нефть в мире, сообщил финансовый директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед.
Он отметил, что мировой спрос на нефть в третьем квартале достиг рекордного уровня в 106,1 миллиона баррелей в сутки. Подобный уровень Saudi Aramco ожидает увидеть и в четвертом квартале. В результате среднегодовой показатель может составить почти 105 миллионов баррелей в сутки.
"Более того, этот рост (спроса - ред.) наблюдается во всех регионах, особенно в Азии, на долю которой, как мы ожидаем, в этом году придется около 60% роста", - сказал топ-менеджер в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала.
Эта тенденция поспособствует продолжающемуся сокращению мировых запасов, которые уже ниже, чем в предыдущие пять лет, считает аль-Муршед.
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