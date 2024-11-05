https://1prime.ru/20241105/neft-852615651.html

Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco

Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco - 05.11.2024, ПРАЙМ

Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco

Азия по итогам текущего года может обеспечить 60% прироста спроса на нефть в мире, сообщил финансовый директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:19+0300

2024-11-05T17:19+0300

2024-11-05T17:19+0300

энергетика

нефть

добыча нефти

saudi aramco

азия

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Азия по итогам текущего года может обеспечить 60% прироста спроса на нефть в мире, сообщил финансовый директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед. Он отметил, что мировой спрос на нефть в третьем квартале достиг рекордного уровня в 106,1 миллиона баррелей в сутки. Подобный уровень Saudi Aramco ожидает увидеть и в четвертом квартале. В результате среднегодовой показатель может составить почти 105 миллионов баррелей в сутки. "Более того, этот рост (спроса - ред.) наблюдается во всех регионах, особенно в Азии, на долю которой, как мы ожидаем, в этом году придется около 60% роста", - сказал топ-менеджер в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала. Эта тенденция поспособствует продолжающемуся сокращению мировых запасов, которые уже ниже, чем в предыдущие пять лет, считает аль-Муршед.

https://1prime.ru/20241105/neft-852606709.html

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нефть, добыча нефти, saudi aramco, азия, мировой спрос на нефть