https://1prime.ru/20241105/neft-852622404.html

Выборы в США больше не сдерживают мировые цены на нефть, считает эксперт

Выборы в США больше не сдерживают мировые цены на нефть, считает эксперт - 05.11.2024, ПРАЙМ

Выборы в США больше не сдерживают мировые цены на нефть, считает эксперт

Западная пресса во время избирательной кампании в США пыталась сдерживать мировые цены на нефть своими публикациями, но теперь этого нет, поэтому котировки... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T21:43+0300

2024-11-05T21:43+0300

2024-11-05T21:43+0300

энергетика

нефть

мировой спрос на нефть

выборы в сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Западная пресса во время избирательной кампании в США пыталась сдерживать мировые цены на нефть своими публикациями, но теперь этого нет, поэтому котировки могут расти, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. А мировые цены на нефть марки Brent во вторник впервые с конца октября поднялись выше 76 долларов за баррель. "Если бы сейчас цены ушли к 90 долларам за баррель, и цены на бензин повысились бы, это ударило бы по электоральным шансам, скажем так, Харрис. Поэтому очень многие СМИ, которые поддерживают демократов, всячески "заталкивали" цены вниз", - сказал эксперт. Так, он отметил, что западная пресса, в частности, пыталась в позитивном свете показать ситуацию между Ливаном и Израилем, подчеркивая, что стороны близки к согласию. Также она "не заметила" ураганы в Мексиканском заливе, где полностью прекратили добычу порядка 200 платформ. Аналогичная ситуация была и с происходящим в Секторе Газа, и с сокращением нефтедобычи Ливией, объяснил эксперт. "Демократическая пресса старалась удерживать цены на нефть, не подавать негативную информацию, чтобы цены не поднимались. Теперь этого нет, этого сдерживающего фактора. И цены могут подрасти", - добавил Юшков. Дополнительными факторами роста цен, по его словам, являются решения ОПЕК+ о сдвиге выхода из добровольных сокращений и ожидания изменения ставки ФРС в США. Рынок понимает, что при цене на нефть Brent меньше 80 долларов альянс, скорее всего, и дальше будет откладывать повышение добычи, а значит, профицита не ожидается.

https://1prime.ru/20241105/neft-852606709.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировой спрос на нефть, выборы в сша