https://1prime.ru/20241105/nissan-852621937.html
В России начали продавать новый Nissan Patrol по безумной цене
В России начали продавать новый Nissan Patrol по безумной цене - 05.11.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать новый Nissan Patrol по безумной цене
На российском рынке через по альтернативные каналы поставок появился новый внедорожник Nissan Patrol. Согласно предложению новосибирского дилера "Прайм Авто" на | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T21:32+0300
2024-11-05T21:32+0300
2024-11-05T21:32+0300
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внедорожники
nissan
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке через по альтернативные каналы поставок появился новый внедорожник Nissan Patrol. Согласно предложению новосибирского дилера "Прайм Авто" на одном из классифайдов, цена автомобиля составляет 17,9 миллиона рублей сообщило издание Autonews.Отмечается, что дилер предлагает полноприводную версию Nissan Patrol LE Platinum City с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 425 лошадиных сил. Машина оснащена автоматической коробкой передач.По данным издания, новый Patrol стал длиннее и шире в сравнении с предыдущей версией. При этом колесная база осталась прежней. Машина стала более просторной. Так у пассажиров третьего ряда появилось дополнительные 145 миллиметров свободного места.Также отмечается, что в комплектацию представленного на российском рынке Nissan Patrol LE Platinum City входят все основные системы помощи водителю, в том числе, системы предупреждения о выезде из полосы, удержания в полосе и помощи при торможении. Машина оснащена семью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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россия, авто, внедорожники, nissan
РОССИЯ, Авто, внедорожники, Nissan
В России начали продавать новый Nissan Patrol по безумной цене
Autonews: дилер привез в Россию новый Nissan Patrol за 17,9 миллиона рублей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
На российском рынке через по альтернативные каналы поставок появился новый внедорожник Nissan Patrol. Согласно предложению новосибирского дилера "Прайм Авто" на одном из классифайдов, цена автомобиля составляет 17,9 миллиона рублей сообщило издание Autonews
.
Отмечается, что дилер предлагает полноприводную версию Nissan Patrol LE Platinum City с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 425 лошадиных сил. Машина оснащена автоматической коробкой передач.
По данным издания, новый Patrol стал длиннее и шире в сравнении с предыдущей версией. При этом колесная база осталась прежней. Машина стала более просторной. Так у пассажиров третьего ряда появилось дополнительные 145 миллиметров свободного места.
Также отмечается, что в комплектацию представленного на российском рынке Nissan Patrol LE Platinum City входят все основные системы помощи водителю, в том числе, системы предупреждения о выезде из полосы, удержания в полосе и помощи при торможении. Машина оснащена семью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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