https://1prime.ru/20241105/razocharovanie-852616488.html

"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского

"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского

Скромная реакция действующего главы Белого дома на представленный Владимиром Зеленским "план победы" усугубила разочарование украинцев, сообщает издание The New | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:46+0300

2024-11-05T17:46+0300

2024-11-05T17:46+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Скромная реакция действующего главы Белого дома на представленный Владимиром Зеленским "план победы" усугубила разочарование украинцев, сообщает издание The New York Times."Сдержанная реакция Байдена на "план победы", который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования, которое вышло в публичное пространство", — подчеркнули авторы статьи.Авторы считают, что на данный момент отсутствуют всякие гарантии продолжения курса Штатов на поддержку киевского режима. Кроме того, Вашингтон, вероятнее всего, даже не сможет предоставить гарантии безопасности, необходимые Киеву для начала переговоров.

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сша, украина, владимир зеленский, джо байден