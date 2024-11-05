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"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского
"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского
Скромная реакция действующего главы Белого дома на представленный Владимиром Зеленским "план победы" усугубила разочарование украинцев, сообщает издание The New | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:46+0300
2024-11-05T17:46+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Скромная реакция действующего главы Белого дома на представленный Владимиром Зеленским "план победы" усугубила разочарование украинцев, сообщает издание The New York Times."Сдержанная реакция Байдена на "план победы", который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования, которое вышло в публичное пространство", — подчеркнули авторы статьи.Авторы считают, что на данный момент отсутствуют всякие гарантии продолжения курса Штатов на поддержку киевского режима. Кроме того, Вашингтон, вероятнее всего, даже не сможет предоставить гарантии безопасности, необходимые Киеву для начала переговоров.
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сша
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сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Джо Байден
17:46 05.11.2024
 
"Разочарование": на Украине обеспокоились реакцией США на план Зеленского

NYT: на Украине растёт разочарование в Западе

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Скромная реакция действующего главы Белого дома на представленный Владимиром Зеленским "план победы" усугубила разочарование украинцев, сообщает издание The New York Times.
"Сдержанная реакция Байдена на "план победы", который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования, которое вышло в публичное пространство", — подчеркнули авторы статьи.
Авторы считают, что на данный момент отсутствуют всякие гарантии продолжения курса Штатов на поддержку киевского режима. Кроме того, Вашингтон, вероятнее всего, даже не сможет предоставить гарантии безопасности, необходимые Киеву для начала переговоров.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву
17:04
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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