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Рубль обновил годовой минимум против юаня на Мосбирже

Рубль обновил годовой минимум против юаня на Мосбирже - 05.11.2024, ПРАЙМ

Рубль обновил годовой минимум против юаня на Мосбирже

Рубль на Московской бирже в первый день укороченной рабочей недели снижается и обновил годовой минимум против юаня на Мосбирже, следует из данных торгов. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T18:31+0300

2024-11-05T18:31+0300

2024-11-05T18:32+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в первый день укороченной рабочей недели снижается и обновил годовой минимум против юаня на Мосбирже, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск повышался на 3 копейки - до 13,70 рубля. Это соответствует росту на 0,2%. В течение дня юань торговался в коридоре 13,68-13,80 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил на этот момент 51,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,66 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,128 против 7,103 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Китайская валюта сразу в начале торговой сессии обновила максимум с октября прошлого года, поднявшись немного выше отметки 13,8 рубля. "Возможно, в преддверии сразу нескольких важных мировых событий многие игроки решили захеджировать валютные риски, увеличив вложения в иностранную валюту. Кроме результатов выборов президента США, проходящих сегодня, рынки ждут итоги заседания ФРС 7 ноября, а также китайского законодательного органа с 4 по 8 ноября", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Негативный для рубля фон создает некоторое сокращение продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ. Так, Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день. В предыдущий период этот показатель равнялся 3,1 миллиарда. С учетом продаж на рынке Центробанком во втором полугодии валюты на 8,4 миллиарда рублей ежедневно, продажи снизятся с 5,3 миллиарда до 4,2 миллиарда. Кроме того, негативные настроения поддерживаются сигналами о сокращении доступности юаневой ликвидности. Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов. ПРОГНОЗЫ На текущей неделе курс доллара будет колебаться в коридоре 97-99 рублей, а биржевой курс юаня - в рамках 13,6-13,9 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Из-за предстоящих на этой неделе важных мировых событий краткосрочный прогноз курсовых движений рубля затруднителен, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, в более долгосрочной перспективе рубль продолжит дешеветь к основным валютам. Ближайшей целью роста юаня является уровень 14 рублей, в районе которого находится максимум с марта 2022 года", - добавляет он.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань