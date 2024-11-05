https://1prime.ru/20241105/rubl-852623000.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился третью сессию подряд
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился третью сессию подряд - 05.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился третью сессию подряд
Рубль на Московской бирже в первый день укороченной рабочей недели снизился третью сессию подряд и обновил годовой минимум против юаня, следует из данных... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T22:29+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в первый день укороченной рабочей недели снизился третью сессию подряд и обновил годовой минимум против юаня, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 13,70 рубля. Объем торгов составил 54,2 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,76 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль снижался к юаню во вторник на Московской бирже: китайская валюта сразу в начале сессии обновила максимум с октября прошлого года немного выше отметки 13,8 рубля, после чего сползала, но по итогам дня осталась в плюсе. "Давление на рубль оказывали дисбалансы, связанные со сдвигами в рабочих днях из-за праздника. При этом анонсированное Минфином РФ повышение покупок валюты по бюджетному и правилу и, соответственно, снижение чистых продаж юаней со стороны ЦБ с 5,3 до 4,2 миллиарда рублей в день в целом нейтрально для текущей динамики курса", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 22.13 мск росла на 0,8%, до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 103,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Ключевой фактор давления - растущий импорт при сокращении экспорта: к концу года импорт усиливается сезонным потребительским спросом, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни волатильность на рынках может возрасти на фоне выборов в США и заседания ФРС, для рубля важна динамика нефти и индекса доллара. Краткосрочный прогноз по курсу юаня – 13,6-13,9 рубля, доллара - 97-99 рублей", - говорит он. По мнению Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в среду курс юаня продолжит двигаться в коридоре 13,65-13,80 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань, Курсы валют
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился третью сессию подряд
Рубль снизился к юаню на Мосбирже третью сессию подряд, обновив годовой минимум
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в первый день укороченной рабочей недели снизился третью сессию подряд и обновил годовой минимум против юаня, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 13,70 рубля.
Объем торгов составил 54,2 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,76 рубля.
Рубль снижался к юаню во вторник на Московской бирже: китайская валюта сразу в начале сессии обновила максимум с октября прошлого года немного выше отметки 13,8 рубля, после чего сползала, но по итогам дня осталась в плюсе.
"Давление на рубль оказывали дисбалансы, связанные со сдвигами в рабочих днях из-за праздника. При этом анонсированное Минфином РФ повышение покупок валюты по бюджетному и правилу и, соответственно, снижение чистых продаж юаней со стороны ЦБ с 5,3 до 4,2 миллиарда рублей в день в целом нейтрально для текущей динамики курса", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 22.13 мск росла на 0,8%, до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 103,4 пункта.
Ключевой фактор давления - растущий импорт при сокращении экспорта: к концу года импорт усиливается сезонным потребительским спросом, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В ближайшие дни волатильность на рынках может возрасти на фоне выборов в США и заседания ФРС, для рубля важна динамика нефти и индекса доллара. Краткосрочный прогноз по курсу юаня – 13,6-13,9 рубля, доллара - 97-99 рублей", - говорит он.
По мнению Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в среду курс юаня продолжит двигаться в коридоре 13,65-13,80 рубля.
Выборы в США больше не сдерживают мировые цены на нефть, считает эксперт