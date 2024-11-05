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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии, сообщили СМИ

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии, сообщили СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии, сообщили СМИ

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на декабрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T22:40+0300

2024-11-05T22:40+0300

2024-11-05T22:40+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

saudi aramco

азия

поставки нефти

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на декабрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия понизила цены на нефть для покупателей из Азии на декабрь после того, как члены… ОПЕК+ заявили, что отложат увеличение добычи на месяц", - пишет агентство. Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии, на которую приходится около 80% экспорта нефти из Саудовской Аравии, на 1,7 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, что на 0,5 доллара ниже премии в 2,2 доллара за баррель в ноябре. ОПЕК+ в воскресенье сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

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саудовская аравия

азия

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нефть, саудовская аравия, saudi aramco, азия, поставки нефти