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"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:32+0300
2024-11-05T09:32+0300
2024-11-05T09:32+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости."Осталось не так много военных, которые готовы сражаться", - подчеркнул он. В субботу силовые структуры России рассказали, что специалисты смогли вывезти с подконтрольных украинским военным территорий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который с февраля 2022 года передавал российскому командованию координаты военных объектов Украины. С помощью полученной информации ВС России неоднократно наносили точные удары по важным стратегическим объектам.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
Мартиндейл: главная слабость ВСУ – нехватка людей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости.
"Осталось не так много военных, которые готовы сражаться", - подчеркнул он.
В субботу силовые структуры России рассказали, что специалисты смогли вывезти с подконтрольных украинским военным территорий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который с февраля 2022 года передавал российскому командованию координаты военных объектов Украины. С помощью полученной информации ВС России неоднократно наносили точные удары по важным стратегическим объектам.
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