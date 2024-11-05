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"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:32+0300
2024-11-05T09:32+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости."Осталось не так много военных, которые готовы сражаться", - подчеркнул он. В субботу силовые структуры России рассказали, что специалисты смогли вывезти с подконтрольных украинским военным территорий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который с февраля 2022 года передавал российскому командованию координаты военных объектов Украины. С помощью полученной информации ВС России неоднократно наносили точные удары по важным стратегическим объектам.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
09:32 05.11.2024
 
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ

Мартиндейл: главная слабость ВСУ – нехватка людей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости.
"Осталось не так много военных, которые готовы сражаться", - подчеркнул он.
В субботу силовые структуры России рассказали, что специалисты смогли вывезти с подконтрольных украинским военным территорий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который с февраля 2022 года передавал российскому командованию координаты военных объектов Украины. С помощью полученной информации ВС России неоднократно наносили точные удары по важным стратегическим объектам.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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