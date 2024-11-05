https://1prime.ru/20241105/slabost-852599634.html

"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ

"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ

Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:32+0300

2024-11-05T09:32+0300

2024-11-05T09:32+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нехватка военных кадров является главным слабым местом украинской армии, считает гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости."Осталось не так много военных, которые готовы сражаться", - подчеркнул он. В субботу силовые структуры России рассказали, что специалисты смогли вывезти с подконтрольных украинским военным территорий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который с февраля 2022 года передавал российскому командованию координаты военных объектов Украины. С помощью полученной информации ВС России неоднократно наносили точные удары по важным стратегическим объектам.

https://1prime.ru/20241105/mobilizatsiya-852597806.html

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украина, всу