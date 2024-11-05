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Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины - 05.11.2024, ПРАЙМ
Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины
Денацифицировать Украину невозможно без ликвидации киевского режима, считает ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:22+0300
2024-11-05T08:22+0300
спецоперация на украине
украина
сво
денацификация
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Денацифицировать Украину невозможно без ликвидации киевского режима, считает ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости."По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация", - объяснил Винокуров, отметив, что процесс демилитаризации, по мнению многих экспертов, близится к своему завершению. При этом, добавил он, полная денацификация страны будет возможна исключительно при устранении киевской верхушки. Эксперт назвал ключевой задачу "нейтрализации угроз с территории Украины", поскольку, считает Винокуров, террористический режим Киева может попытаться дестабилизировать ситуацию внутри России и даже атаковать ее территории.Полностью интервью Винокурова будет опубликовано на ria.ru в 11.00.
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украина, сво, денацификация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, Денацификация
08:22 05.11.2024
 
Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины

Винокуров: достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Денацифицировать Украину невозможно без ликвидации киевского режима, считает ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Об этом он рассказал в интервью новостному агентству РИА Новости.
"По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация", - объяснил Винокуров, отметив, что процесс демилитаризации, по мнению многих экспертов, близится к своему завершению. При этом, добавил он, полная денацификация страны будет возможна исключительно при устранении киевской верхушки.
Эксперт назвал ключевой задачу "нейтрализации угроз с территории Украины", поскольку, считает Винокуров, террористический режим Киева может попытаться дестабилизировать ситуацию внутри России и даже атаковать ее территории.
Полностью интервью Винокурова будет опубликовано на ria.ru в 11.00.
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