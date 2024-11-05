https://1prime.ru/20241105/ukraina-852621082.html

"Что мы будем делать?" На Украине бьют тревогу из-за положения ВСУ

"Что мы будем делать?" На Украине бьют тревогу из-за положения ВСУ - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Что мы будем делать?" На Украине бьют тревогу из-за положения ВСУ

Пока в США проходит голосование на выборах, на зависимой от Вашингтона Украине, начинают задумываться "о немыслимом", пишет издание The Times со ссылкой на... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T23:35+0300

2024-11-05T23:35+0300

2024-11-05T23:43+0300

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пока в США проходит голосование на выборах, на зависимой от Вашингтона Украине, начинают задумываться "о немыслимом", пишет издание The Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ."Эта тема всплывает в разговорах <…>: что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать?" — задался вопросом один молодой солдат.Авторы публикации отметили, что прошедшие недавно бои стали для ВСУ самыми тяжелыми с момента начала специальной военной операции. Так, офицера ВСУ Виталий Миловидов рассказал изданию, что "никогда ничего подобного не видел" и добавил, что не знает, как украинские войска смогут вернуть себе утерянные позиции.В материале отмечается, что "никто на Украине больше не говорит о полной победе".На прошлой неделе генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт рухнул под натиском российской армии из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в Донецкой народной республике, а группировка "Восток" освободила села Новоукраинка и Шахтерское, Доброволье и Ясную Поляну.

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украина, всу, россия, сво