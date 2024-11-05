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Летчиков переведут в окопы: ВСУ предрекли мрачное будущее - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241105/vsu-852603869.html
Летчиков переведут в окопы: ВСУ предрекли мрачное будущее
Летчиков переведут в окопы: ВСУ предрекли мрачное будущее - 05.11.2024, ПРАЙМ
Летчиков переведут в окопы: ВСУ предрекли мрачное будущее
Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат на фронте из-за отсутствия жестких и непопулярных решений, которые на Западе считают необходимостью, передает... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:50+0300
2024-11-05T11:54+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат на фронте из-за отсутствия жестких и непопулярных решений, которые на Западе считают необходимостью, передает издание Business Insider.Согласно материалу, российские наступательные операции на востоке Украины усиливаются, в то время как проблемы бойцов ВСУ становятся все серьезнее. Украинские войска отступают с оборонительных линий в Донецкой области, что позволяет России получать территориальный прирост."Чем острее нехватка этих ключевых типов вооружений и техники, тем больше приходится опираться на пехоту для удержания рубежей, что приводит к соответствующему росту потерь", — отметил эксперт по сухопутным войнам из Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.В издании отметили, что киевские власти отказались от жестких решений в системе призыва, однако теперь предстоит задуматься о том, как бороться с кадровым голодом. Ранее ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту.По мнению эксперта, износ ПВО позволил российским военным максимально собрать информацию о ключевых объектах на территории Украины для дальнейшего поражения ракетами.Согласно изданию The New York Times, успехи российской армии вызвали пессимизм и снизили моральный дух у многих в Вашингтоне и Киеве.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
11:50 05.11.2024 (обновлено: 11:54 05.11.2024)
 
Летчиков переведут в окопы: ВСУ предрекли мрачное будущее

BI: Украине придется отправить часть личного состава ВВС в пехоту

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат на фронте из-за отсутствия жестких и непопулярных решений, которые на Западе считают необходимостью, передает издание Business Insider.
Согласно материалу, российские наступательные операции на востоке Украины усиливаются, в то время как проблемы бойцов ВСУ становятся все серьезнее. Украинские войска отступают с оборонительных линий в Донецкой области, что позволяет России получать территориальный прирост.
"Чем острее нехватка этих ключевых типов вооружений и техники, тем больше приходится опираться на пехоту для удержания рубежей, что приводит к соответствующему росту потерь", — отметил эксперт по сухопутным войнам из Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.
В издании отметили, что киевские власти отказались от жестких решений в системе призыва, однако теперь предстоит задуматься о том, как бороться с кадровым голодом. Ранее ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту.
По мнению эксперта, износ ПВО позволил российским военным максимально собрать информацию о ключевых объектах на территории Украины для дальнейшего поражения ракетами.
Согласно изданию The New York Times, успехи российской армии вызвали пессимизм и снизили моральный дух у многих в Вашингтоне и Киеве.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Неизбежно": стало известно, почему солдаты ВСУ переходят на сторону России
11:27
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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