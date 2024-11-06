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Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу

Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу - 06.11.2024, ПРАЙМ

Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу

Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе, ВИЭ и модернизации и строительстве сетей, сообщает министерство. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T20:05+0300

2024-11-06T20:05+0300

2024-11-06T20:05+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе, ВИЭ и модернизации и строительстве сетей, сообщает министерство. "Делегация Минэнерго во главе с Романом Маршавиным (замминистра энергетики - ред.) приняла участие в "Африканской энергетической неделе", где обсудили возможности расширения партнерства в энергетической сфере между Россией и Африкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве перспективного направления двухстороннего сотрудничества замминистра выделил подготовку кадров для энергетической отрасли. "В ходе круглого стола замминистра отметил перспективные направления сотрудничества, включая: нефтегазовый сектор; ВИЭ; модернизацию и строительство сетевой инфраструктуры; цифровые технологии в ТЭК", - добавляет ведомство. "Учитывая насущную проблему модернизации сетей в Африке, которая часто приводит к отключениям и значительным потерям энергии, я хотел бы подчеркнуть, что российские компании имеют большой опыт в повышении энергетической безопасности и эффективности", - отмечает Маршавин.

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минэнерго рф, африка, нефть, газ