Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241106/afrika-852652146.html
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу - 06.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу
Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе, ВИЭ и модернизации и строительстве сетей, сообщает министерство. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T20:05+0300
2024-11-06T20:05+0300
энергетика
минэнерго рф
африка
нефть
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе, ВИЭ и модернизации и строительстве сетей, сообщает министерство. "Делегация Минэнерго во главе с Романом Маршавиным (замминистра энергетики - ред.) приняла участие в "Африканской энергетической неделе", где обсудили возможности расширения партнерства в энергетической сфере между Россией и Африкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве перспективного направления двухстороннего сотрудничества замминистра выделил подготовку кадров для энергетической отрасли. "В ходе круглого стола замминистра отметил перспективные направления сотрудничества, включая: нефтегазовый сектор; ВИЭ; модернизацию и строительство сетевой инфраструктуры; цифровые технологии в ТЭК", - добавляет ведомство. "Учитывая насущную проблему модернизации сетей в Африке, которая часто приводит к отключениям и значительным потерям энергии, я хотел бы подчеркнуть, что российские компании имеют большой опыт в повышении энергетической безопасности и эффективности", - отмечает Маршавин.
https://1prime.ru/20231003/841876694.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минэнерго рф, африка, нефть, газ
Энергетика, Минэнерго РФ, АФРИКА, Нефть, Газ
20:05 06.11.2024
 
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу

Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития сотрудничества с Африкой в нефтегазовом секторе, ВИЭ и модернизации и строительстве сетей, сообщает министерство.
"Делегация Минэнерго во главе с Романом Маршавиным (замминистра энергетики - ред.) приняла участие в "Африканской энергетической неделе", где обсудили возможности расширения партнерства в энергетической сфере между Россией и Африкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве перспективного направления двухстороннего сотрудничества замминистра выделил подготовку кадров для энергетической отрасли. "В ходе круглого стола замминистра отметил перспективные направления сотрудничества, включая: нефтегазовый сектор; ВИЭ; модернизацию и строительство сетевой инфраструктуры; цифровые технологии в ТЭК", - добавляет ведомство.
Нефтяные вышки в Татарстане
Названы условия поставок нефти и нефтепродуктов из России в Африку
3 октября 2023, 10:44
"Учитывая насущную проблему модернизации сетей в Африке, которая часто приводит к отключениям и значительным потерям энергии, я хотел бы подчеркнуть, что российские компании имеют большой опыт в повышении энергетической безопасности и эффективности", - отмечает Маршавин.
 
ЭнергетикаМинэнерго РФАФРИКАНефтьГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала