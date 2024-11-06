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"Это вам не Китай". Какие авто с пробегом уже вовсю дешевеют - 06.11.2024, ПРАЙМ
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"Это вам не Китай". Какие авто с пробегом уже вовсю дешевеют
"Это вам не Китай". Какие авто с пробегом уже вовсю дешевеют - 06.11.2024, ПРАЙМ
"Это вам не Китай". Какие авто с пробегом уже вовсю дешевеют
Самыми востребованными моделями среди автомобилей с пробегом не китайских и не российских производителей осенью стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T08:00+0300
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авто
китайские авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Самыми востребованными моделями среди автомобилей с пробегом не китайских и не российских производителей осенью стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus, модели которых подешевели с начала года, подсчитали в Авто.ру Бизнес . Средняя цена каждой модели снизилась по сравнению с началом года. Первое место по популярности заняла Kia Rio, которая занимала третью строчку в 2023 году, а в октябре 2024-го поднялась во главу рейтинга, потеснив Ford Focus. Ее средняя стоимость - 1 194 944 рублей, с января по сентябрь она снизилась на 2,1%."Серебро" досталось другому "корейцу" - Hyundai Solaris. Его средняя стоимость - 1 134 826 рублей, что на 1,8% ниже январского уровня. Лидер прошлого года Ford Focus в 2024 году замыкает тройку победителей, его средняя цена — 726 292 рублей, что на 0,9% меньше, чем в начале года."Сроки владения автомобилями из списка популярных моделей выросли: владельцы эксплуатируют их дольше, чем до ухода западных брендов из России. Это приводит к тому, что парк подержанных автомобилей постепенно стареет. Этим можно объяснить снижение стоимости тройки лидеров по сравнению с началом года", — считает Даниил Шкурыгин, директор по продажам и развитию Авто.ру Бизнес.В свое время все упомянутые автомобили лидировали в списках продаж новых автомобилей, поэтому закономерно, что теперь они с разной периодичностью возглавляют топы продаж на вторичном рынке. Схожая ситуация сохранится и в следующем году, полагают в Авто.ру Бизнес.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
08:00 06.11.2024
 
"Это вам не Китай". Какие авто с пробегом уже вовсю дешевеют

Авто.ру : популярные автомобили с пробегом подешевели с начала года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Самыми востребованными моделями среди автомобилей с пробегом не китайских и не российских производителей осенью стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus, модели которых подешевели с начала года, подсчитали в Авто.ру Бизнес . Средняя цена каждой модели снизилась по сравнению с началом года.
Первое место по популярности заняла Kia Rio, которая занимала третью строчку в 2023 году, а в октябре 2024-го поднялась во главу рейтинга, потеснив Ford Focus. Ее средняя стоимость - 1 194 944 рублей, с января по сентябрь она снизилась на 2,1%.
"Серебро" досталось другому "корейцу" - Hyundai Solaris. Его средняя стоимость - 1 134 826 рублей, что на 1,8% ниже январского уровня. Лидер прошлого года Ford Focus в 2024 году замыкает тройку победителей, его средняя цена — 726 292 рублей, что на 0,9% меньше, чем в начале года.
"Сроки владения автомобилями из списка популярных моделей выросли: владельцы эксплуатируют их дольше, чем до ухода западных брендов из России. Это приводит к тому, что парк подержанных автомобилей постепенно стареет. Этим можно объяснить снижение стоимости тройки лидеров по сравнению с началом года", — считает Даниил Шкурыгин, директор по продажам и развитию Авто.ру Бизнес.
В свое время все упомянутые автомобили лидировали в списках продаж новых автомобилей, поэтому закономерно, что теперь они с разной периодичностью возглавляют топы продаж на вторичном рынке. Схожая ситуация сохранится и в следующем году, полагают в Авто.ру Бизнес.
%Lada Priora - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Вчера, 15:47
 
Автокитайские автоспрос на легковые автоподержанные авто
 
 
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