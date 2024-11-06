https://1prime.ru/20241106/avto-852635200.html

Продажи новых легковых авто в России достигли рекорда за 3,5 года

Продажи новых легковых авто в России достигли рекорда за 3,5 года - 06.11.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых авто в России достигли рекорда за 3,5 года

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 52,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 171 179 машин, и оказались... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:26+0300

2024-11-06T09:26+0300

2024-11-06T09:26+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 52,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 171 179 машин, и оказались наибольшими за три с половиной года, сообщается в пресс-релизе агентства "Автостат". "Продажи новых автомобилей в октябре оказались наибольшими за три с половиной года... Согласно данным агентства "Автостат", по итогам октября нынешнего года в нашей стране было реализовано 171 179 новых легковых машин, что на 52,4% больше, чем в том же месяце 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидерство на рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в октябре пришлось более 26% от общего объема продаж в натуральном выражении, 44 812 проданных автомобилей, или на 28% больше, чем месяцем ранее. При этом доля Lada за год снизилась на 4 процентных пункта. Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в октябре разошлись тиражом в 23 801 единицу. Далее следуют еще три "китайца" - Geely (17 163 машины), Chery (15 140 машин), Changan (10 973 машины). Шестое место занял белорусский Belgee с показателем 4 346 машин. В десятку также попали Omoda (4 186), Jetour (4 020), Toyota (3 516) и Exeed (3 424 машин). Японская марка оказалась в десятке лучших впервые с марта, добавило агентство. Восемь из десяти марок, попавших в число лидеров рынка, продемонстрировали положительную динамику продаж в октябре. А снижение продаж в этой десятке продемонстрировали Omoda (минус 12,4%) и Exeed (минус 22,5%). В итоге с начала года, за январь-октябрь, в России было продано 1 325 957 новых легковых автомобилей - на 59,8% больше, чем в январе-октябре годом ранее. Здесь "в плюсе" находятся все бренды: наименьший рыночный рост зафиксирован у Lada Niva Travel (на 9,6%), а наибольший - у Haval M6 (в 102,4%), подсчитал "Автостат".

https://1prime.ru/20241106/avto-852615397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто