https://1prime.ru/20241106/bayden-852652797.html
СМИ: демократы стали возлагать на Байдена ответственность за поражение
СМИ: демократы стали возлагать на Байдена ответственность за поражение - 06.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: демократы стали возлагать на Байдена ответственность за поражение
Ряд деятелей Демократической партии США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис на действующего главу... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T21:09+0300
2024-11-06T21:09+0300
2024-11-06T21:09+0300
выборы в сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ряд деятелей Демократической партии США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис на действующего главу Белого дома Джо Байдена, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя кампании Харрис. "На Байдена за это ляжет большая доля вины... И, откровенно говоря, за дело", - уточнил источник.По данным СМИ, чиновники партии выдвигают "несметное количество" обвинений в отношении Байдена из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах. В частности, демократы вменяют президенту в вину первоначальное намерение переизбраться и долгое пребывание в гонке несмотря на опасения многих членов его партии на его счет - из-за этого Харрис пришлось проводить "необычайно усеченную кампанию". Кроме того, собеседник задается вопросом, была ли действующий вице-президент самым сильным кандидатом, которого можно было бы противопоставить Трампу. По словам партийного чиновника, демократам не хватило времени для выявления самого сильного кандидата от своей партии из возможных. Выборы президента состоялись 5 ноября. Сначала предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, но после провального выступления на дебатах с Трампом в июне среди демократов стали все громче звучать призывы к президенту отказаться от борьбы. 21 июля Байден решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис. Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого экс-президент выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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сша, джо байден, демократическая партия сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, Джо Байден, Демократическая партия США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
СМИ: демократы стали возлагать на Байдена ответственность за поражение
CNN: демократы в США стали возлагать на Байдена ответственность за поражение на выборах
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ряд деятелей Демократической партии США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис на действующего главу Белого дома Джо Байдена, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя кампании Харрис.
"На Байдена за это ляжет большая доля вины... И, откровенно говоря, за дело", - уточнил источник.
По данным СМИ, чиновники партии выдвигают "несметное количество" обвинений в отношении Байдена из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах. В частности, демократы вменяют президенту в вину первоначальное намерение переизбраться и долгое пребывание в гонке несмотря на опасения многих членов его партии на его счет - из-за этого Харрис пришлось проводить "необычайно усеченную кампанию".
СМИ узнало о внимании Трампа к тому, кто из лидеров сам пойдет на контакт
Кроме того, собеседник задается вопросом, была ли действующий вице-президент самым сильным кандидатом, которого можно было бы противопоставить Трампу. По словам партийного чиновника, демократам не хватило времени для выявления самого сильного кандидата от своей партии из возможных.
Выборы президента состоялись 5 ноября. Сначала предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, но после провального выступления на дебатах с Трампом в июне среди демократов стали все громче звучать призывы к президенту отказаться от борьбы. 21 июля Байден решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис.
Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого экс-президент выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.