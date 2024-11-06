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Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ

Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в среду созвониться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на прошедших... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T22:29+0300

2024-11-06T22:29+0300

2024-11-06T22:29+0300

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джо байден

дональд трамп

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в среду созвониться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на прошедших накануне выборах, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американской администрации. Как уточнил источник, также Байден планирует в четверг обратиться к нации с публичным заявлением по вопросу итогов состоявшегося голосования. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе. По данным Fox News и Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852653205.html

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джо байден, дональд трамп, сша, выборы в сша