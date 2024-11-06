https://1prime.ru/20241106/bayden-852653612.html
Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ
Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в среду созвониться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на прошедших... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T22:29+0300
2024-11-06T22:29+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в среду созвониться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на прошедших накануне выборах, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американской администрации. Как уточнил источник, также Байден планирует в четверг обратиться к нации с публичным заявлением по вопросу итогов состоявшегося голосования. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе. По данным Fox News и Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852653205.html
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джо байден, дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп, США, выборы в США
Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах, сообщает СМИ
ABC: Байден намерен поздравить Трампа с победой на выборах и обратиться к нации
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в среду созвониться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на прошедших накануне выборах, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американской администрации.
Как уточнил источник, также Байден планирует в четверг обратиться к нации с публичным заявлением по вопросу итогов состоявшегося голосования.
Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ
Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе. По данным Fox News и Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.