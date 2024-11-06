https://1prime.ru/20241106/bayden-852653889.html

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Байден поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу с кандидатом от республиканцев на президентских выборах Дональдом Трампом, поздравив его с... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T23:21+0300

2024-11-06T23:21+0300

2024-11-06T23:21+0300

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу с кандидатом от республиканцев на президентских выборах Дональдом Трампом, поздравив его с победой, сообщает пресс-пул Белого дома. "Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - сообщается в распространенном заявлении.Как отмечается, в поздравлении Трампу Байден заявил о необходимости работы для объединения страны. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852653734.html

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