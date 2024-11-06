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Байден поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/bayden-852653889.html
Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Байден поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу с кандидатом от республиканцев на президентских выборах Дональдом Трампом, поздравив его с... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T23:21+0300
2024-11-06T23:21+0300
выборы в сша
дональд трамп
джо байден
сша
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу с кандидатом от республиканцев на президентских выборах Дональдом Трампом, поздравив его с победой, сообщает пресс-пул Белого дома. "Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - сообщается в распространенном заявлении.Как отмечается, в поздравлении Трампу Байден заявил о необходимости работы для объединения страны. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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дональд трамп, джо байден, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Джо Байден, США, выборы в США
23:21 06.11.2024
 
Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Байден переговорил с Трампом, поздравив его с победой на выборах президента

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу с кандидатом от республиканцев на президентских выборах Дональдом Трампом, поздравив его с победой, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - сообщается в распространенном заявлении.
Как отмечается, в поздравлении Трампу Байден заявил о необходимости работы для объединения страны.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Уголовные дела против Трампа, возможно, прекратят, сообщает СМИ
Вчера, 22:37
Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
 
Выборы в СШАДональд ТрампДжо БайденСШАвыборы в США
 
 
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