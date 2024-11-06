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Дерипаска предрек нефть по 50 долларов на новостях о победе Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дерипаска предрек нефть по 50 долларов на новостях о победе Трампа
Дерипаска предрек нефть по 50 долларов на новостях о победе Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Дерипаска предрек нефть по 50 долларов на новостях о победе Трампа
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет мир и снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель к... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:28+0300
2024-11-06T11:28+0300
экономика
сша
дональд трамп
нефть
олег дерипаска
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет мир и снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель к маю. "Трампа начали поздравлять... Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…", - написал Дерипаска в своём Telegram-канале. Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками уже заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец". Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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сша, дональд трамп, нефть, олег дерипаска
Экономика, США, Дональд Трамп, Нефть, Олег Дерипаска
11:28 06.11.2024
 
Дерипаска предрек нефть по 50 долларов на новостях о победе Трампа

Дерипаска на новостях о победе Трампа предрек "мир везде" и нефть по 50 долларов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет мир и снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель к маю.
"Трампа начали поздравлять... Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…", - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.
Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками уже заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец".
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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10:57
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампНефтьОлег Дерипаска
 
 
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