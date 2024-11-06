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Харрис и Байден готовятся признать поражение демократов, передает СМИ
Харрис и Байден готовятся признать поражение демократов, передает СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис и Байден готовятся признать поражение демократов, передает СМИ
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис и действующий глава Белого дома Джо Байден готовятся позвонить кандидату от республиканцев... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T19:55+0300
2024-11-06T19:55+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис и действующий глава Белого дома Джо Байден готовятся позвонить кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на выборах, передает NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и американской администрации. По информации, поступившей от двух помощников Харрис, вице-президент планирует позвонить сопернику и затем выступить с публичной речью. Они сообщают, что обращение вице-президента к нации сейчас находится в стадии подготовки, и точное время звонка и выступления еще не определено. Байден также намерен позвонить Трампу, чтобы поздравить его и выступить с публичным обращением о результатах выборов, сказал представитель Белого дома. Как сообщили в администрации, президент намерен предпринять все те шаги, которые Трамп не сделал в 2020 году, когда сам Байден победил: поздравить нового президента, пригласить его в Белый дом и посетить церемонию инаугурации. Выборы президента прошли 5 ноября. Трамп около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов республиканец выиграл во всех ключевых штатах. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
Харрис и Байден готовятся признать поражение демократов, передает СМИ
NBC: Харрис и Байден готовятся признать поражение демократов на президентских выборах
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис и действующий глава Белого дома Джо Байден готовятся позвонить кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на выборах, передает NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и американской администрации.
По информации, поступившей от двух помощников Харрис, вице-президент планирует позвонить сопернику и затем выступить с публичной речью. Они сообщают, что обращение вице-президента к нации сейчас находится в стадии подготовки, и точное время звонка и выступления еще не определено.
Байден также намерен позвонить Трампу, чтобы поздравить его и выступить с публичным обращением о результатах выборов, сказал представитель Белого дома. Как сообщили в администрации, президент намерен предпринять все те шаги, которые Трамп не сделал в 2020 году, когда сам Байден победил: поздравить нового президента, пригласить его в Белый дом и посетить церемонию инаугурации.
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США
Выборы президента прошли 5 ноября. Трамп около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов республиканец выиграл во всех ключевых штатах. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.