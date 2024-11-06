https://1prime.ru/20241106/neftepererabotka-852643672.html

Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года

Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года - 06.11.2024, ПРАЙМ

Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года

Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:07+0300

2024-11-06T14:07+0300

2024-11-06T14:07+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.

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россия, нефть