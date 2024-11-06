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Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года
Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года - 06.11.2024, ПРАЙМ
Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года
Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:07+0300
2024-11-06T14:07+0300
энергетика
россия
нефть
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.
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россия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть
14:07 06.11.2024
 
Новак оценил вероятный объем нефтепереработки НПЗ в России по итогам года

Новак: объем нефтепереработки НПЗ в РФ по итогам года может снизиться на 1-2%

© Sputnik | Перейти в медиабанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем нефтепереработки на российских НПЗ по итогам 2024 года снизится максимум на 1-2%, а может даже останется на уровне прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Объем переработки может быть на 1%, максимум на 2% ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что может даже и выйдем на уровень прошлого года", - сказал Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что имевшие место в этом году инциденты на НПЗ практически не повлияют на нефтепереработку. "Инциденты носили локальный характер, (НПЗ - ред.) были восстановлены", - сказал он.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефть
 
 
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