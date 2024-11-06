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Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак
Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак - 06.11.2024, ПРАЙМ
Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак
Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:52+0300
2024-11-06T13:52+0300
2024-11-06T14:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается работы в рамках ОПЕК+, Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче, - это 9 миллионов баррелей в сутки", - сказал он журналистам на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак
Новак: Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается работы в рамках ОПЕК+, Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче, - это 9 миллионов баррелей в сутки", - сказал он журналистам на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".