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Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак

Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак - 06.11.2024, ПРАЙМ

Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил Новак

Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:52+0300

2024-11-06T13:52+0300

2024-11-06T14:01+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия вышла на обещанный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается работы в рамках ОПЕК+, Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче, - это 9 миллионов баррелей в сутки", - сказал он журналистам на полях заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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россия, нефть, опек