https://1prime.ru/20241106/siluanov-852641206.html

Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками

Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками - 06.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками: иногда нужен "период охлаждения", чтобы понять, изменится ли мнение по... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:03+0300

2024-11-06T13:03+0300

2024-11-06T13:03+0300

экономика

минфин

антон силуанов

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками: иногда нужен "период охлаждения", чтобы понять, изменится ли мнение по поводу покупки или нет. "Вы знаете, мне кажется, это тоже неплохо. Импульсивные покупки - это пришел, увидел, понравилось. Если есть ресурсы, деньги - купил, удовольствие получил. Главное получать удовольствие от покупки", - сказал Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", отвечая на вопрос, как бороться с импульсивными покупками. "Если ты потом на следующий день подумал: "зачем я потратился" - может быть, и не надо. Поэтому у нас есть такой, знаете, у финансистов есть такой термин - период охлаждения. То есть, если что-то решил задумать, остановись, подумай пару дней. И если через пару дней твое мнение не изменится, значит, надо вернуться", - посоветовал министр.

https://1prime.ru/20241106/dengi-852639838.html

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минфин, антон силуанов