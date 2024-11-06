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Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками
Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками - 06.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками: иногда нужен "период охлаждения", чтобы понять, изменится ли мнение по... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:03+0300
2024-11-06T13:03+0300
2024-11-06T13:03+0300
экономика
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками: иногда нужен "период охлаждения", чтобы понять, изменится ли мнение по поводу покупки или нет. "Вы знаете, мне кажется, это тоже неплохо. Импульсивные покупки - это пришел, увидел, понравилось. Если есть ресурсы, деньги - купил, удовольствие получил. Главное получать удовольствие от покупки", - сказал Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", отвечая на вопрос, как бороться с импульсивными покупками. "Если ты потом на следующий день подумал: "зачем я потратился" - может быть, и не надо. Поэтому у нас есть такой, знаете, у финансистов есть такой термин - период охлаждения. То есть, если что-то решил задумать, остановись, подумай пару дней. И если через пару дней твое мнение не изменится, значит, надо вернуться", - посоветовал министр.
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минфин, антон силуанов
Экономика, МИНФИН, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками
Силуанов: "период охлаждения" помогает при импульсивных покупках
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как бороться с импульсивными покупками: иногда нужен "период охлаждения", чтобы понять, изменится ли мнение по поводу покупки или нет.
"Вы знаете, мне кажется, это тоже неплохо. Импульсивные покупки - это пришел, увидел, понравилось. Если есть ресурсы, деньги - купил, удовольствие получил. Главное получать удовольствие от покупки", - сказал Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", отвечая на вопрос, как бороться с импульсивными покупками.
"Если ты потом на следующий день подумал: "зачем я потратился" - может быть, и не надо. Поэтому у нас есть такой, знаете, у финансистов есть такой термин - период охлаждения. То есть, если что-то решил задумать, остановись, подумай пару дней. И если через пару дней твое мнение не изменится, значит, надо вернуться", - посоветовал министр.
Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов