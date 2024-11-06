https://1prime.ru/20241106/ukraina-852645048.html

В Киеве тревога. Трамп может ограничить содержание Украины

В Киеве тревога. Трамп может ограничить содержание Украины - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Киеве тревога. Трамп может ограничить содержание Украины

В Киеве обеспокоены судьбой помощи Украине после ухода Джо Байдена на фоне того как США и другие крупные поставщики помощи начинают испытывать усталость от... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:49+0300

2024-11-06T14:49+0300

2024-11-06T14:49+0300

спецоперация на украине

выборы в сша

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В Киеве обеспокоены судьбой помощи Украине после ухода Джо Байдена на фоне того как США и другие крупные поставщики помощи начинают испытывать усталость от конфликта — в этих условиях администрация вероятного победителя Дональда Трампа и его Республиканская партия могут ограничить помощь Украине, пишет обозреватель американского телеканала CNBC Холли Эллиат.Он отмечает, что даже при приходе к власти демократки Камалы Харрис будет сложно убедить законодателей увеличить финансирование.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина зависит от международной помощи для поддержания экономики и сопротивления российским войскам. США и ЕС уже потратили значительные суммы на помощь Киеву. Американским законодателям становится сложнее проводить помощь Украине через парламент. Республиканцы возражают против пакета помощи в 61 миллиард долларов. И здесь решающий фактор для Украины — кто получит большинство в Конгрессе после выборов.Эллиат напоминает, что Трамп неоднократно заявлял о прекращении военной помощи Киеву. Его соратник, кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс также выступает против дальнейшей помощи Украине. И экономисты считают, что прекращение финансирования Трампом возможно.Отмечается, что Европа является главным донором Украины, но военная помощь со стороны США жизненно важна. Если Европа не заполнит вакуум, то Россия, по мнению автора, может выиграть борьбу на истощение.Тем временем лидеры "Большой семерки" согласовали кредит Украине в размере 50 миллиардов долларов. Этот заем будет обеспечен замороженными российскими активами. Средства начнут поступать до конца года.Эллиат подчеркивает, что если США откажутся финансировать Украину в 2025 году, Европа будет вынуждена поддержать Киев. Вопрос использования замороженных российских активов станет актуальным.Стратег по анализу развивающихся рынков в BlueBay Asset Management Тимоти Эш предлагает конфисковать российские активы на сумму около 330 миллиардов долларов. 191 миллиард долларов замороженных активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Но некоторые страны ЕС опасаются ответной реакции России.Также отмечается, что Трамп в случае победы может начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом урегулирование конфликта может не включать возвращение Крыма и Донбасса или репарации. Кроме того, мирное соглашение может поставить крест на членстве Украины в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html

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выборы в сша, дональд трамп, украина