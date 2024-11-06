https://1prime.ru/20241106/ukraina-852650747.html

Провальный проект. На Западе размышляют, в чем просчитались с Украиной

Провальный проект. На Западе размышляют, в чем просчитались с Украиной - 06.11.2024, ПРАЙМ

Провальный проект. На Западе размышляют, в чем просчитались с Украиной

Запад втянул Россию в украинский конфликт, думая, что это ограничится самой Украиной, но любые осмысленные переговоры должны касаться не только судьбы Украины,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T18:03+0300

2024-11-06T18:03+0300

2024-11-06T18:03+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Запад втянул Россию в украинский конфликт, думая, что это ограничится самой Украиной, но любые осмысленные переговоры должны касаться не только судьбы Украины, но и будущего европейского порядка — европейская стабильность не может быть обеспечена без участия России, пишет обозреватель хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.Как отмечается, Евросоюз обеспокоен ситуацией на восточных границах из-за конфликта на Украине, хотя угроза эскалации конфликта все же ослабла после предупреждения президента России Владимира Путина об ответных ударах по западным целям, если Киеву разрешат использовать западное оружие по объектам в глубине российской территории, а также после изменений в российской ядерной доктрине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем российские операции российских военных в зоне боевых действий продолжаются, ВСУ теряют позиции.Запад осознает, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО. На прошлой неделе западные политики заявили, что Украине не суждено стать членом альянса. Тем не менее, Запад и Россия по-разному смотрят на завершение конфликта.Ранее в Казани прошел саммит БРИКС, который привлек внимание западных СМИ. Объединение стремится к многополярности, несмотря на имеющиеся между участниками разногласия. При этом по некоторым вопросам удалось достичь понимания — так, Китай и Индия договорились о возможном отводе сил в спорных районах Гималаев.Прогнозируется, что Китай, Индия, Россия и Бразилия покажут основной рост в мировой экономике в ближайшие пять лет. Доля Китая в глобальном росте будет на 22% больше, чем вклад "Большой семерки". Индия покажет рост в 15% к 2029 году.Со своей стороны, США рассматривают Россию как главную угрозу для национальной безопасности. США втянули в противостояние Евросоюз и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке США полагаются на Израиль, что ведет с снижению их непосредственного влияния. В отношении Китая США проводят агрессивную политику, принимая протекционистские меры и санкции, наращивают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и вооружают союзников. Китай отвечает милитаризацией и укреплением многонациональных форматов, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.Россия при этом поддерживает Китай. Недавно она укрепила военную базу на Камчатке. Как отмечается, Россия и Северная Корея сформировали де-факто военный союз. Россия стала тихоокеанской державой, поддерживая китайские интересы.США также ведут наступление в регионе. Они планируют разместить ракеты в Японии и на Филиппинах. Вашингтон строит новый атомный подводный флот для Австралии. При этом США не собираются отказываться и от контроля над Европой, стремясь играть решающую роль в европейской безопасности.Таким образом, Запад и евразийские державы готовятся к масштабному противостоянию. И компромиссное решение пока не найдено, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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