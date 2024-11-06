Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241106/vsu-852639508.html
"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье
"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье - 06.11.2024, ПРАЙМ
"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье
Киев может готовить новое наступление на российское приграничье, так как получил дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:01+0300
2024-11-06T12:01+0300
спецоперация на украине
курск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852601255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c6df4a8dc5959d88bd7c086bfaf9f4d6.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Киев может готовить новое наступление на российское приграничье, так как получил дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки Leopard, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные издания Forbes."ВСУ в последнее время получили более 200 американских БТР Stryker и 128 французских VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley, два десятка танков Leopard 2A4", - говорится в материале издания.Эксперты полагают, что приграничные районы России, в частности Брянская и Белгородская области, могут стать целью нового наступления. В Донецкой народной республике ситуация наиболее напряженная, но российским войскам удалось приблизиться к линии Покровск - Селидово - Курахово.Российская армия освободила несколько населенных пунктов в этом регионе, однако она избегает резких атак, чтобы сохранить логистические цепочки. После взятия Селидово, российские войска сосредоточились на двух основных направлениях: на северном фланге наступают на Покровск, а на южном направлении продолжается наступление на Курахово.В агентстве заметили, что ВСУ могут осуществить атаку после выборов президента США, чтобы убедить нового главу государства в необходимость продолжать поддержку."Однако это игра ва-банк — или все, или ничего. Если наступление провалится, поддержка Украины из-за океана наверняка сократится", - заключили авторы материала.
https://1prime.ru/20241104/putin-852589802.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852601255_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bbd8a57a7589ab651b183b00eea60668.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курск, всу
Спецоперация на Украине, КУРСК, ВСУ
12:01 06.11.2024
 
"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье

Forbes: Украина может готовить еще одно наступление на российское приграничье

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Киев может готовить новое наступление на российское приграничье, так как получил дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки Leopard, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные издания Forbes.
"ВСУ в последнее время получили более 200 американских БТР Stryker и 128 французских VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley, два десятка танков Leopard 2A4", - говорится в материале издания.
Эксперты полагают, что приграничные районы России, в частности Брянская и Белгородская области, могут стать целью нового наступления. В Донецкой народной республике ситуация наиболее напряженная, но российским войскам удалось приблизиться к линии Покровск - Селидово - Курахово.
Российская армия освободила несколько населенных пунктов в этом регионе, однако она избегает резких атак, чтобы сохранить логистические цепочки. После взятия Селидово, российские войска сосредоточились на двух основных направлениях: на северном фланге наступают на Покровск, а на южном направлении продолжается наступление на Курахово.
В агентстве заметили, что ВСУ могут осуществить атаку после выборов президента США, чтобы убедить нового главу государства в необходимость продолжать поддержку.
"Однако это игра ва-банк — или все, или ничего. Если наступление провалится, поддержка Украины из-за океана наверняка сократится", - заключили авторы материала.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
4 ноября, 15:15
 
Спецоперация на УкраинеКУРСКВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала