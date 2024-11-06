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"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье

"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье - 06.11.2024, ПРАЙМ

"Игра ва-банк": ВСУ задумали новое наступление на российское приграничье

Киев может готовить новое наступление на российское приграничье, так как получил дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T12:01+0300

2024-11-06T12:01+0300

2024-11-06T12:01+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Киев может готовить новое наступление на российское приграничье, так как получил дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки Leopard, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные издания Forbes."ВСУ в последнее время получили более 200 американских БТР Stryker и 128 французских VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley, два десятка танков Leopard 2A4", - говорится в материале издания.Эксперты полагают, что приграничные районы России, в частности Брянская и Белгородская области, могут стать целью нового наступления. В Донецкой народной республике ситуация наиболее напряженная, но российским войскам удалось приблизиться к линии Покровск - Селидово - Курахово.Российская армия освободила несколько населенных пунктов в этом регионе, однако она избегает резких атак, чтобы сохранить логистические цепочки. После взятия Селидово, российские войска сосредоточились на двух основных направлениях: на северном фланге наступают на Покровск, а на южном направлении продолжается наступление на Курахово.В агентстве заметили, что ВСУ могут осуществить атаку после выборов президента США, чтобы убедить нового главу государства в необходимость продолжать поддержку."Однако это игра ва-банк — или все, или ничего. Если наступление провалится, поддержка Украины из-за океана наверняка сократится", - заключили авторы материала.

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курск, всу