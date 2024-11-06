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Юань начал торги 6 ноября значительным снижением

Юань начал торги 6 ноября значительным снижением - 06.11.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 6 ноября значительным снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускался максимально ниже уровня 13,51 рубля после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:25+0300

2024-11-06T10:25+0300

2024-11-06T10:25+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускался максимально ниже уровня 13,51 рубля после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижается на 7 копеек, до 13,63 рубля, а минутами ранее он опускался до 13,5055 рубля - минимума с 25 октября. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

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россия, курсы валют, юань