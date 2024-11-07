https://1prime.ru/20241107/avto-852648816.html

В "Авто.ру" зафиксировали снижение средней стоимости авто с пробегом

В "Авто.ру" зафиксировали снижение средней стоимости авто с пробегом - 07.11.2024, ПРАЙМ

В "Авто.ру" зафиксировали снижение средней стоимости авто с пробегом

Средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в России по итогам октября уменьшилась до 2,03 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка по... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в России по итогам октября уменьшилась до 2,03 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка по итогам изучения опубликованных объявлений. За прошедший месяц средняя цена новой машины возросла на 3% и достигла 3,67 миллиона рублей, но это всё еще ниже январских значений.Новые автомобилиВ сегменте новых автомобилей на Авто.ру объем опубликованных в октябре объявлений увеличился почти на 30% и практически сравнялся с уровнем спроса. Еще одно заметное изменение в структуре – ускорение скорости продажи автомобилей. В октябре объявление в среднем снимали с продажи через 30 дней после публикации, что стало лучшим результатом в 2024 году. На фоне этих изменений средняя стоимость нового автомобиля возросла на 110 тысяч рублей и достигла 3,67 миллиона рублей. При этом она остаётся ниже на 6% относительно октября прошлого года.По итогам октября снижение средней стоимости нового автомобиля зафиксировано в 13 регионах. Максимальное изменение — в Вологодской области, где средняя цена опустилась на 12,4%, до 2,15 миллиона рублей. За ней следуют Удмуртская Республика (-11,6%; 3,61 млн рублей) и Республика Адыгея (-10,7%; 2,55 млн рублей).Самое значительное увеличение средней стоимости зафиксировано в Мурманской области, где по сравнению с сентябрем цена увеличилась на 25,6%, до 2,4 миллиона рублей. Следом идут Оренбургская (17,2%; 3,29 млн рублей) и Владимирская область (11,3%; 2,44 млн рублей). В Москве средняя цена нового автомобиля поднялась на 3,2% и достигла 4,67 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге стоимость подросла на 1,2% до 3,12 миллиона рублей.В октябре снижение средней стоимости отмечено у небольшого числа моделей. Сильнее всего подешевел седан Omoda S5 GT (-6,3%; 2,61 млн рублей). За ним следует кроссовер Mazda CX-5, чья средняя цена уменьшилась до 4,57 миллиона рублей, что на 5% ниже сентябрьских значений. Замыкает первую тройку премиальный BMW X3, его можно было приобрести за 9,13 миллиона рублей (-3%).Еще одна модель BMW возглавила список наиболее подорожавших новых автомобилей. По итогам октября, средняя стоимость кроссовера BMW X5 возросла на 6% и превысила 18 миллионов рублей. Также к числу наиболее подорожавших моделей относятся Jetour T2 (6%; 4,21 млн рублей), Lixiang L7 (5,5%; 7,9 млн рублей) и Seres M7 (5%, 7,2 млн рублей).Автомобили с пробегомСредняя стоимость автомобиля с пробегом снижается уже шестой месяц подряд. По сравнению с январскими значениями она сократилась на 11% до 2,03 миллиона рублей. Среди регионов России самое значительное изменение зафиксировано в Кемеровской области (-10,4%; 1,31 млн рублей), Алтайском крае (-10,2%; 1,71 млн рублей) и Псковской области (-10%; 1,05 млн рублей). За ними следуют Тульская и Рязанская области, где средняя цена подержанного автомобиля в октябре снизилась на 6%, до 1,32 и 1,04 миллиона рублей соответственно.В двух регионах России средняя стоимость машины с пробегом увеличилась по итогам октября более чем на 10%. Ими стали Республика Северная Осетия - Алания (14,6%; 1,39 млн рублей) и Курганская область (11,5%; 942 тысячи рублей). На 8% возросла средняя цена в Приморском крае, достигнув 3 миллионов рублей.В октябрьскую пятёрку наиболее подешевевших машин с пробегом попали две отечественные модели - хэтчбек Lada 2113 (234 тысячи рублей) и седан Lada 2115 (241 тысячи рублей). По сравнению с сентябрем первый потерял 5%, а второй 4%. Второй месяц подряд снижается средняя стоимость премиального седана Mercedes-Benz W222 (7,2 млн рублей). За прошедший месяц он стал доступнее еще на 4%. Кроме них, в первую пятерку по размеру снижения стоимости попали Nissan Pathfinder R51 (-4%; 1,74 млн рублей) и Volvo S60 второго поколения (-3,6%; 1,17 млн рублей).*Аналитики Авто.ру Оценка исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

https://1prime.ru/20241106/avto-852635200.html

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россия, авто