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Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме - 07.11.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме
Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:14+0300
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авто
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, заявил технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев в беседе с "Российской газетой"."Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа", — рассказал собеседник издания.Бахарев также отметил, что желательно использовать масло с низкой вязкостью для холодного времени года. Если автомобиль имеет большой пробег, рекомендуется выбирать масла с присадками, которые помогут предотвратить утечку масла.Эксперт подчеркнул необходимость проверить резиновые детали системы охлаждения автомобиля, так как даже минимальные повреждения могут вызвать серьезные проблемы при низких температурах, включая поломку двигателя.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:14 07.11.2024 (обновлено: 11:15 07.11.2024)
 
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме

Автоэксперт Бахарев: перед холодами в автомобиле нужно менять моторное масло

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, заявил технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев в беседе с "Российской газетой".
"Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа", — рассказал собеседник издания.
Бахарев также отметил, что желательно использовать масло с низкой вязкостью для холодного времени года. Если автомобиль имеет большой пробег, рекомендуется выбирать масла с присадками, которые помогут предотвратить утечку масла.
Эксперт подчеркнул необходимость проверить резиновые детали системы охлаждения автомобиля, так как даже минимальные повреждения могут вызвать серьезные проблемы при низких температурах, включая поломку двигателя.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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