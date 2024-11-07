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Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме - 07.11.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме
Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:14+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, заявил технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев в беседе с "Российской газетой"."Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа", — рассказал собеседник издания.Бахарев также отметил, что желательно использовать масло с низкой вязкостью для холодного времени года. Если автомобиль имеет большой пробег, рекомендуется выбирать масла с присадками, которые помогут предотвратить утечку масла.Эксперт подчеркнул необходимость проверить резиновые детали системы охлаждения автомобиля, так как даже минимальные повреждения могут вызвать серьезные проблемы при низких температурах, включая поломку двигателя.
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россия, авто
Автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме
Автоэксперт Бахарев: перед холодами в автомобиле нужно менять моторное масло
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ.
Перед началом холодов важно заменить моторное масло в автомобиле, так как снижение температуры делает его более вязким и затрудняет его циркуляцию по двигателю, заявил
технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев в беседе с "Российской газетой".
"Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа", — рассказал собеседник издания.
Бахарев также отметил, что желательно использовать масло с низкой вязкостью для холодного времени года. Если автомобиль имеет большой пробег, рекомендуется выбирать масла с присадками, которые помогут предотвратить утечку масла.
Эксперт подчеркнул необходимость проверить резиновые детали системы охлаждения автомобиля, так как даже минимальные повреждения могут вызвать серьезные проблемы при низких температурах, включая поломку двигателя.
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