Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/avtorynok-852660971.html
Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом
Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом
Автомобильные эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:42+0300
2024-11-07T11:42+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_c563afe5c8bd627fa66df01d010a9a73.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом.Так, отмечается, что в списке самых надежных немецких иномарок выделяются такие бизнес-автомобили, как Mercedes-Benz GLK, BMW X3 и Lexus ES. Особенно выделяется модель Mercedes-Benz GLK 2014 года, так как, по словам экспертов, она имеет надежный двигатель, работающий на дизеле. Уточняется, что на российском рынке подержанных машин такая модель с пробегом в 198 000 километров может обойтись в 2 100 000 рублей.Второе место списка присвоено BMW X3 2013 года благодаря его динамичности и комфортабельному салону. Тройку лидеров лучших немецких автомобилей замыкает самый надежный Audi Q3 с пробегом. Эксперты ценят его за особый комфорт, который опережает многих конкурентов.Среди самых живучих подержанных автомобилей премиум-сегмента, по данным страховой компании MotorEasy, выделяются Lexus ES, BMW 3-Series и BMW 5-Series.
https://1prime.ru/20241017/elektromobil-852222633.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_9be78a1862a2f9dae7b8487dee33eacc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
11:42 07.11.2024
 
Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом

Эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом.
Так, отмечается, что в списке самых надежных немецких иномарок выделяются такие бизнес-автомобили, как Mercedes-Benz GLK, BMW X3 и Lexus ES. Особенно выделяется модель Mercedes-Benz GLK 2014 года, так как, по словам экспертов, она имеет надежный двигатель, работающий на дизеле.
Уточняется, что на российском рынке подержанных машин такая модель с пробегом в 198 000 километров может обойтись в 2 100 000 рублей.
Второе место списка присвоено BMW X3 2013 года благодаря его динамичности и комфортабельному салону.
Тройку лидеров лучших немецких автомобилей замыкает самый надежный Audi Q3 с пробегом. Эксперты ценят его за особый комфорт, который опережает многих конкурентов.
Среди самых живучих подержанных автомобилей премиум-сегмента, по данным страховой компании MotorEasy, выделяются Lexus ES, BMW 3-Series и BMW 5-Series.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Европейский авторынок накрыл китайский гигант: мир поразил феномен BYD
17 октября, 10:26
 
РОССИЯавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала