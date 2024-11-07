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Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом

Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые надежные иномарки с пробегом

Автомобильные эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:42+0300

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты Autonews перечислили самые надежные машины с пробегом.Так, отмечается, что в списке самых надежных немецких иномарок выделяются такие бизнес-автомобили, как Mercedes-Benz GLK, BMW X3 и Lexus ES. Особенно выделяется модель Mercedes-Benz GLK 2014 года, так как, по словам экспертов, она имеет надежный двигатель, работающий на дизеле. Уточняется, что на российском рынке подержанных машин такая модель с пробегом в 198 000 километров может обойтись в 2 100 000 рублей.Второе место списка присвоено BMW X3 2013 года благодаря его динамичности и комфортабельному салону. Тройку лидеров лучших немецких автомобилей замыкает самый надежный Audi Q3 с пробегом. Эксперты ценят его за особый комфорт, который опережает многих конкурентов.Среди самых живучих подержанных автомобилей премиум-сегмента, по данным страховой компании MotorEasy, выделяются Lexus ES, BMW 3-Series и BMW 5-Series.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф