https://1prime.ru/20241107/boepripasy-852669233.html

"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США

"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву и не сможет оказать давление на Россию для прекращения боевых действий, Украина... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T16:11+0300

2024-11-07T16:11+0300

2024-11-07T16:11+0300

спецоперация на украине

всу

боеприпасы

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву и не сможет оказать давление на Россию для прекращения боевых действий, Украина может исчерпать свои запасы боеприпасов для американского оружия уже в ближайшие месяцы, передает Bloomberg."Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считаные месяцы", - сказано в тексте материала.Согласно публикации, хотя другие союзники Киева, такие как Германия, страны Балтии и Франция, заявили, что продолжат поддерживать Украину, их помощи будет недостаточно для компенсации потери поддержки США.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852660853.html

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всу, боеприпасы