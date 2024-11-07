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"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США
"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США
Если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву и не сможет оказать давление на Россию для прекращения боевых действий, Украина... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:11+0300
2024-11-07T16:11+0300
2024-11-07T16:11+0300
спецоперация на украине
всу
боеприпасы
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву и не сможет оказать давление на Россию для прекращения боевых действий, Украина может исчерпать свои запасы боеприпасов для американского оружия уже в ближайшие месяцы, передает Bloomberg."Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считаные месяцы", - сказано в тексте материала.Согласно публикации, хотя другие союзники Киева, такие как Германия, страны Балтии и Франция, заявили, что продолжат поддерживать Украину, их помощи будет недостаточно для компенсации потери поддержки США.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
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всу, боеприпасы
Спецоперация на Украине, ВСУ, Боеприпасы
"Считаные месяцы". Киев предупредили о последствиях остановки помощи от США
Bloomberg: боеприпасы для оружия США на Украине закончатся за считаные месяцы
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ.
Если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву и не сможет оказать давление на Россию для прекращения боевых действий, Украина может исчерпать свои запасы боеприпасов для американского оружия уже в ближайшие месяцы, передает
Bloomberg.
"Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считаные месяцы", - сказано в тексте материала.
Согласно публикации, хотя другие союзники Киева, такие как Германия, страны Балтии и Франция, заявили, что продолжат поддерживать Украину, их помощи будет недостаточно для компенсации потери поддержки США.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
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