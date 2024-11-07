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Минфин зафиксировал рост нефтегазовых доходов бюджета России - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/dokhody-852658920.html
Минфин зафиксировал рост нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин зафиксировал рост нефтегазовых доходов бюджета России - 07.11.2024, ПРАЙМ
Минфин зафиксировал рост нефтегазовых доходов бюджета России
Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, а ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, сообщил Минфин России. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:02+0300
2024-11-07T11:06+0300
экономика
россия
минфин
нефтегазовые доходы
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, а ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, сообщил Минфин России."Нефтегазовые доходы составили 9 539 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+32,3% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении.Как поясняет министерство, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 129 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-октября выросли на 15,8% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - отмечает Минфин.В целом, объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-октября 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, добавили в Минфине.
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россия, минфин, нефтегазовые доходы
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН, нефтегазовые доходы
11:02 07.11.2024 (обновлено: 11:06 07.11.2024)
 
Минфин зафиксировал рост нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России до 9,54 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, а ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, сообщил Минфин России.
"Нефтегазовые доходы составили 9 539 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+32,3% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении.
Как поясняет министерство, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 129 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-октября выросли на 15,8% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - отмечает Минфин.
В целом, объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-октября 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, добавили в Минфине.
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