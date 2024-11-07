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Власти Гайаны решили поделиться с гражданами доходами от нефтяных богатств
Власти Гайаны решили поделиться с гражданами доходами от нефтяных богатств - 07.11.2024, ПРАЙМ
Власти Гайаны решили поделиться с гражданами доходами от нефтяных богатств
Правительство южноамериканской страны Гайаны приняло решение выделить своим гражданам, рентную выплату от продажи нефти в размере около 370 фунтов стерлингов на | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:53+0300
2024-11-07T21:53+0300
2024-11-07T21:53+0300
энергетика
гайана
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство южноамериканской страны Гайаны приняло решение выделить своим гражданам, рентную выплату от продажи нефти в размере около 370 фунтов стерлингов на каждого, пишет The Guardian.Грант в размере 100 тысяч гайанских долларов будет доступен любому гражданину старше 18 лет с действительным паспортом или удостоверением личности. Граждане Гайаны, которые обычно проживают за границей, будут иметь право на получение выплаты, но должны находиться в Гайане, чтобы получить ее.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПервоначально выплата планировалась в размере 200 тысяч гайанских долларов на каждое домохозяйство в стране, но решение было пересмотрена из опасений, что некоторые граждане, включая молодых людей, которые еще не создали собственное домохозяйство, останутся без пособия.Экономика Гайаны утроилась с тех пор, как в конце 2019 года началась добыча сырой нефти. До этого ВВП страны на протяжении многих лет был одним из самых низких в регионе.
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гайана, нефть
Энергетика, ГАЙАНА, Нефть
Власти Гайаны решили поделиться с гражданами доходами от нефтяных богатств
В Гайане всем гражданам выплатят по 370 фунтов стерлингов от нефтяных богатств
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
Правительство южноамериканской страны Гайаны приняло решение выделить своим гражданам, рентную выплату от продажи нефти в размере около 370 фунтов стерлингов на каждого, пишет The Guardian
.
Грант в размере 100 тысяч гайанских долларов будет доступен любому гражданину старше 18 лет с действительным паспортом или удостоверением личности. Граждане Гайаны, которые обычно проживают за границей, будут иметь право на получение выплаты, но должны находиться в Гайане, чтобы получить ее.
Первоначально выплата планировалась в размере 200 тысяч гайанских долларов на каждое домохозяйство в стране, но решение было пересмотрена из опасений, что некоторые граждане, включая молодых людей, которые еще не создали собственное домохозяйство, останутся без пособия.
Экономика Гайаны утроилась с тех пор, как в конце 2019 года началась добыча сырой нефти. До этого ВВП страны на протяжении многих лет был одним из самых низких в регионе.
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