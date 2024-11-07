https://1prime.ru/20241107/germaniya-852669743.html

Украина как средство. В Берлине обострилась политическая борьба

Украина как средство. В Берлине обострилась политическая борьба - 07.11.2024, ПРАЙМ

Украина как средство. В Берлине обострилась политическая борьба

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек пытается поддержать существование коалиции "Светофор", утверждая, что доверие к коалиции не укрепилось, и призывая не... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T16:34+0300

2024-11-07T16:34+0300

2024-11-07T16:34+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек пытается поддержать существование коалиции "Светофор", утверждая, что доверие к коалиции не укрепилось, и призывая не сдаваться под натиском "российской агрессии", пишет Berliner Zeitung.Как отмечается, Хабек переводит внимание с антикризисного саммита на Украину, чтобы выиграть время. Он заявляет, что сейчас неподходящий момент для развала коалиции, но отмечает, что коалиция не будет иметь "любовных отношений" в будущем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУпоминание Украины используется Хабеком для предвыборной кампании. Ему нужно время для сбора команды и определения приоритетов на сентябрь 2025 года. Главными вопросами станут миграция, ситуация на Украине и климатическая стратегия.При этом Украина не зависит от канцлера Олафа Шольца или Хабека, и проблемы на Украине не обострятся из-за распада "Светофора". Киев может быстро приспособиться к новым условиям в Берлине, независимо от состава коалиции, отмечает автор.Советники украинского правительства критикуют Германию за вето на немедленное вступление Украины в НАТО. Надвигающаяся ноябрьская депрессия в политическом Киеве ни в коем случае не обострится из-за распада "Светофора", считает автор.При этом третья зима военного времени уже не за горами. В украинских войсках не хватает военнослужащих на 1200-километровом фронте. В связи с атаками российских беспилотников, в Западную Европу могут хлынуть волны беженцев. Две трети энергетической инфраструктуры разрушены.Владимир Зеленский с лидером ХДС Фридрихом Мерцем на посту канцлера сможет быстрее прийти к общему знаменателю, и даже если Шольц уйдет в отставку, Киев сможет приспособиться к новым условиям, отмечается в публикцаии. Никто в Киеве не привязан к Шольцу, Хабеку или Линднеру как к личностям, и эти люди взаимозаменяемы в экзистенциальной борьбе за Украину.При этом если Хабек хочет военной победы на Украине, он должен честно заявить об этом перед выборами — Киев сможет добиться победы только с помощью войск НАТО, включая немецких солдат на линии фронта, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html

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украина, германия