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Госдеп высказался о перспективах мирного диалога Зеленского с Россией

Госдеп высказался о перспективах мирного диалога Зеленского с Россией - 07.11.2024, ПРАЙМ

Госдеп высказался о перспективах мирного диалога Зеленского с Россией

Соединенные Штаты намерены поддержать Владимира Зеленского, если украинский лидер примет решение вступить в переговоры с Россией по вопросу мирного... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:24+0300

2024-11-07T22:24+0300

2024-11-07T22:24+0300

спецоперация на украине

украина

сша

владимир зеленский

россия

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены поддержать Владимира Зеленского, если украинский лидер примет решение вступить в переговоры с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что США не намерены навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Россией. "Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил представитель госдепа.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852669974.html

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украина, сша, владимир зеленский, россия