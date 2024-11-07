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Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России
Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России
Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:54+0300
2024-11-07T22:54+0300
2024-11-07T22:54+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, поставлять сжиженный природный газ.Также Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию.Как отметил глава государства, видение развития отношений России и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов.
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россия, индия, нефть, газ, спг, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть, Газ, СПГ, удобрения
Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России
Путин: Россия готова наращивать экономическое взаимодействие с Индией
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, поставлять сжиженный природный газ.
Также Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию.
Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре
Как отметил глава государства, видение развития отношений России и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов.