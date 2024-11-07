https://1prime.ru/20241107/indiya-852679877.html

Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России

Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России

Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:54+0300

2024-11-07T22:54+0300

2024-11-07T22:54+0300

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, поставлять сжиженный природный газ.Также Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию.Как отметил глава государства, видение развития отношений России и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов.

https://1prime.ru/20241104/neft-852585576.html

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россия, индия, нефть, газ, спг, удобрения