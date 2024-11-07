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Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам
Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам - 07.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам
У инвесторов в коммерческую недвижимость в России появилась "аллергия" к банковскому финансированию на фоне высокой ключевой ставки, заявил на выставки Mallpic... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:18+0300
2024-11-07T12:18+0300
россия
кредит
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. У инвесторов в коммерческую недвижимость в России появилась "аллергия" к банковскому финансированию на фоне высокой ключевой ставки, заявил на выставки Mallpic инвестиционный директор компаний Central Properties и Parus Asset Management Алексей Смердов. "Сейчас любой банковский долг портит экономику проекта и его инвестиционную привлекательность", - сказал он. Смердов также отметил, что "аллергия" к кредитам у инвесторов обусловлена еще и тем, что развитие девелоперских проектов с банковским финансированием стало трудно прогнозировать. "Никто не знает, как поведет себя банк в ходе реализации проекта", - констатировал он. По словам Смердова, в ближайший год его компании будут рассматривать инвестиции в проекты меньшего размеры, чем раньше, которые можно финансировать только за счет собственного капитал. В портфеле Central Properties и PARUS Asset Management находится 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, которая оценивается в 80-90 миллиардов рублей.
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россия, кредит
РОССИЯ, кредит
12:18 07.11.2024
 
Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам

Эксперт: у инвесторов в недвижимость в РФ появилась "аллергия" к кредитам

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on MoneyДоллары, кредит
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. У инвесторов в коммерческую недвижимость в России появилась "аллергия" к банковскому финансированию на фоне высокой ключевой ставки, заявил на выставки Mallpic инвестиционный директор компаний Central Properties и Parus Asset Management Алексей Смердов.
"Сейчас любой банковский долг портит экономику проекта и его инвестиционную привлекательность", - сказал он.
Смердов также отметил, что "аллергия" к кредитам у инвесторов обусловлена еще и тем, что развитие девелоперских проектов с банковским финансированием стало трудно прогнозировать. "Никто не знает, как поведет себя банк в ходе реализации проекта", - констатировал он.
По словам Смердова, в ближайший год его компании будут рассматривать инвестиции в проекты меньшего размеры, чем раньше, которые можно финансировать только за счет собственного капитал.
В портфеле Central Properties и PARUS Asset Management находится 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, которая оценивается в 80-90 миллиардов рублей.
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