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Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам

Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам - 07.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт заявил об "аллергии" российских инвесторов к кредитам

У инвесторов в коммерческую недвижимость в России появилась "аллергия" к банковскому финансированию на фоне высокой ключевой ставки, заявил на выставки Mallpic... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:18+0300

2024-11-07T12:18+0300

2024-11-07T12:18+0300

россия

кредит

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. У инвесторов в коммерческую недвижимость в России появилась "аллергия" к банковскому финансированию на фоне высокой ключевой ставки, заявил на выставки Mallpic инвестиционный директор компаний Central Properties и Parus Asset Management Алексей Смердов. "Сейчас любой банковский долг портит экономику проекта и его инвестиционную привлекательность", - сказал он. Смердов также отметил, что "аллергия" к кредитам у инвесторов обусловлена еще и тем, что развитие девелоперских проектов с банковским финансированием стало трудно прогнозировать. "Никто не знает, как поведет себя банк в ходе реализации проекта", - констатировал он. По словам Смердова, в ближайший год его компании будут рассматривать инвестиции в проекты меньшего размеры, чем раньше, которые можно финансировать только за счет собственного капитал. В портфеле Central Properties и PARUS Asset Management находится 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, которая оценивается в 80-90 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20241030/kredit-852487472.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит