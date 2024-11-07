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Путин оценил влияние Саудовской Аравии на энергетические рынки

Путин оценил влияние Саудовской Аравии на энергетические рынки - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин оценил влияние Саудовской Аравии на энергетические рынки

Саудовская Аравия имеет колоссальное влияние на энергетику, одного слова наследного принца хватает, чтобы повлиять на мировые энергетические рынки, заявил... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:57+0300

2024-11-07T23:57+0300

2024-11-07T23:57+0300

энергетика

саудовская аравия

владимир путин

нефть

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Саудовская Аравия имеет колоссальное влияние на энергетику, одного слова наследного принца хватает, чтобы повлиять на мировые энергетические рынки, заявил президент России Владимир Путин. "Саудовская Аравия, кстати, играет тоже очень большую роль в мировой энергетике, одного этого достаточно. Одного движения, одного слова наследного принца достаточно для того, чтобы повлиять на мировые энергетические рынки. Влияние колоссальное", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, владимир путин, нефть