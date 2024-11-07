https://1prime.ru/20241107/svo-852662520.html

В Госдуме рассказали, как выборы в США повлияют на цели СВО

В Госдуме рассказали, как выборы в США повлияют на цели СВО - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как выборы в США повлияют на цели СВО

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом не сможет изменить целей специальной военной операции. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона,... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:26+0300

2024-11-07T12:26+0300

2024-11-07T12:26+0300

спецоперация на украине

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом не сможет изменить целей специальной военной операции. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. "Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочий комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал политик журналистам в пресс-центре РИА Крым. Более того, он также добавил, что Трамп не имеет никакой власти до своей инаугурации, которая пройдет только январе. Именно поэтому, по его словам, действующий американский президент Джо Байден будет насыщать Украину оружием.Первый этап выборов президента США состоялся 5 ноября. В президентской гонке приняли участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627068.html

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