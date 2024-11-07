Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сегодняшний перенос начала торгов на "Московской бирже" связан с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Отсрочка начала торгов в таком случае как раз нацелена на то, чтобы исправить технические ошибки, наладить нормальную работу системы и не допустить экстремальных колебаний в котировках, которые могут привести к потенциальным потерям участников рынка. Ранее мы уже наблюдали приостановки торгов на Мосбирже и других площадках, в том числе зарубежных. Конечно, потери не исключены, но сценарии убытков скорее относятся к случаям, когда торги приостанавливаются в момент массовых распродаж на фоне кризисных ситуаций. Сегодня же перенос старта торгов обусловлен лишь технической причиной, поэтому не ожидаем значительных колебаний именно из-за этого фактора. Мосбиржа сообщила об отсрочке заранее — примерно за 40 минут до того, как основная сессия должна была начаться. Это говорит о том, что системы тщательно проверяются. Репутация биржи от этого точно не пострадает.Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Отсрочка начала торгов в таком случае как раз нацелена на то, чтобы исправить технические ошибки, наладить нормальную работу системы и не допустить экстремальных колебаний в котировках, которые могут привести к потенциальным потерям участников рынка.
Ранее мы уже наблюдали приостановки торгов на Мосбирже и других площадках, в том числе зарубежных. Конечно, потери не исключены, но сценарии убытков скорее относятся к случаям, когда торги приостанавливаются в момент массовых распродаж на фоне кризисных ситуаций.
Сегодня же перенос старта торгов обусловлен лишь технической причиной, поэтому не ожидаем значительных колебаний именно из-за этого фактора.
Мосбиржа сообщила об отсрочке заранее — примерно за 40 минут до того, как основная сессия должна была начаться. Это говорит о том, что системы тщательно проверяются. Репутация биржи от этого точно не пострадает.
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября
10:42
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