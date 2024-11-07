Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/torgi-852669097.html
Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты
Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты - 07.11.2024, ПРАЙМ
Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты
Сегодняшний перенос начала торгов на "Московской бирже" связан с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:00+0300
2024-11-07T16:06+0300
мосбиржа
биржевые торги
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852669097.jpg?1730984786
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сегодняшний перенос начала торгов на "Московской бирже" связан с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Отсрочка начала торгов в таком случае как раз нацелена на то, чтобы исправить технические ошибки, наладить нормальную работу системы и не допустить экстремальных колебаний в котировках, которые могут привести к потенциальным потерям участников рынка. Ранее мы уже наблюдали приостановки торгов на Мосбирже и других площадках, в том числе зарубежных. Конечно, потери не исключены, но сценарии убытков скорее относятся к случаям, когда торги приостанавливаются в момент массовых распродаж на фоне кризисных ситуаций. Сегодня же перенос старта торгов обусловлен лишь технической причиной, поэтому не ожидаем значительных колебаний именно из-за этого фактора. Мосбиржа сообщила об отсрочке заранее — примерно за 40 минут до того, как основная сессия должна была начаться. Это говорит о том, что системы тщательно проверяются. Репутация биржи от этого точно не пострадает.Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241107/mosbirzha-852658454.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, биржевые торги, мнения аналитиков
Мосбиржа, биржевые торги, Мнения аналитиков
16:00 07.11.2024 (обновлено: 16:06 07.11.2024)
 
Приостановка торгов: о чем думает биржа и ее клиенты

Аналитик Попцова: репутация Мосбиржи не пострадает из-за остановки торгов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сегодняшний перенос начала торгов на "Московской бирже" связан с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.
Отсрочка начала торгов в таком случае как раз нацелена на то, чтобы исправить технические ошибки, наладить нормальную работу системы и не допустить экстремальных колебаний в котировках, которые могут привести к потенциальным потерям участников рынка.
Ранее мы уже наблюдали приостановки торгов на Мосбирже и других площадках, в том числе зарубежных. Конечно, потери не исключены, но сценарии убытков скорее относятся к случаям, когда торги приостанавливаются в момент массовых распродаж на фоне кризисных ситуаций.
Сегодня же перенос старта торгов обусловлен лишь технической причиной, поэтому не ожидаем значительных колебаний именно из-за этого фактора.
Мосбиржа сообщила об отсрочке заранее — примерно за 40 минут до того, как основная сессия должна была начаться. Это говорит о том, что системы тщательно проверяются. Репутация биржи от этого точно не пострадает.
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября
10:42

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мосбиржабиржевые торгиМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала