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Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа - 07.11.2024, ПРАЙМ
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа
Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:56+0300
2024-11-07T15:56+0300
2024-11-07T15:56+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York Times.Издание напоминает, что Трамп скептически относится к продолжению помощи Украине и обещает закончить войну за один день. Аналитики опасаются, что новый глава Белого дома может оказать давление на Украину для заключения невыгодных соглашений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина уже заявила, что готова работать с любой администрацией США, но победа Трампа вызывает сомнения. Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой, но выразил надежду на продолжение поддержки.Как отмечается, США являются главным спонсором Украины, но страны ЕС предоставляют большую помощь.Тем временем военные действия на Украине продолжаются, несмотря на победу Трампа. Россия активизировала наступление в Донбассе, что усугубляет ситуацию для ВСУ. Жесткая мобилизация на Украине снизилась, а дезертирство растет.Говоря о перспективах мирного урегулирования, Трамп не уточнил условия для переговоров, что вызывает неопределенность. По данным издания, деликатные многосторонние переговоры по разрешению конфликта ведутся, но роль Трампа в них неясна.Тем временем Украина смягчила позицию по китайско-бразильскому мирному плану, к которому изначально была настроена критично.При этом некоторые украинцы воспринимают победу Трампа спокойно, считая, что значение выборов все же преувеличено.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа
NYT: победа Трампа предвещает перемены, о чем сильно тревожится Киев
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York Times
.
Издание напоминает, что Трамп скептически относится к продолжению помощи Украине и обещает закончить войну за один день. Аналитики опасаются, что новый глава Белого дома может оказать давление на Украину для заключения невыгодных соглашений.
Украина уже заявила, что готова работать с любой администрацией США, но победа Трампа вызывает сомнения. Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой, но выразил надежду на продолжение поддержки.
"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США
Как отмечается, США являются главным спонсором Украины, но страны ЕС предоставляют большую помощь.
Тем временем военные действия на Украине продолжаются, несмотря на победу Трампа. Россия активизировала наступление в Донбассе, что усугубляет ситуацию для ВСУ. Жесткая мобилизация на Украине снизилась, а дезертирство растет.
Говоря о перспективах мирного урегулирования, Трамп не уточнил условия для переговоров, что вызывает неопределенность. По данным издания, деликатные многосторонние переговоры по разрешению конфликта ведутся, но роль Трампа в них неясна.
Тем временем Украина смягчила позицию по китайско-бразильскому мирному плану, к которому изначально была настроена критично.
При этом некоторые украинцы воспринимают победу Трампа спокойно, считая, что значение выборов все же преувеличено.