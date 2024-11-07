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Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа - 07.11.2024, ПРАЙМ
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа
Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:56+0300
2024-11-07T15:56+0300
спецоперация на украине
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York Times.Издание напоминает, что Трамп скептически относится к продолжению помощи Украине и обещает закончить войну за один день. Аналитики опасаются, что новый глава Белого дома может оказать давление на Украину для заключения невыгодных соглашений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина уже заявила, что готова работать с любой администрацией США, но победа Трампа вызывает сомнения. Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой, но выразил надежду на продолжение поддержки.Как отмечается, США являются главным спонсором Украины, но страны ЕС предоставляют большую помощь.Тем временем военные действия на Украине продолжаются, несмотря на победу Трампа. Россия активизировала наступление в Донбассе, что усугубляет ситуацию для ВСУ. Жесткая мобилизация на Украине снизилась, а дезертирство растет.Говоря о перспективах мирного урегулирования, Трамп не уточнил условия для переговоров, что вызывает неопределенность. По данным издания, деликатные многосторонние переговоры по разрешению конфликта ведутся, но роль Трампа в них неясна.Тем временем Украина смягчила позицию по китайско-бразильскому мирному плану, к которому изначально была настроена критично.При этом некоторые украинцы воспринимают победу Трампа спокойно, считая, что значение выборов все же преувеличено.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
15:56 07.11.2024
 
Неясные перемены. Киев беспокоится, как отразится на нем победа Трампа

NYT: победа Трампа предвещает перемены, о чем сильно тревожится Киев

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США означает изменение политики Вашингтона в отношении Украины, пишет The New York Times.
Издание напоминает, что Трамп скептически относится к продолжению помощи Украине и обещает закончить войну за один день. Аналитики опасаются, что новый глава Белого дома может оказать давление на Украину для заключения невыгодных соглашений.
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Украина уже заявила, что готова работать с любой администрацией США, но победа Трампа вызывает сомнения. Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой, но выразил надежду на продолжение поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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Как отмечается, США являются главным спонсором Украины, но страны ЕС предоставляют большую помощь.
Тем временем военные действия на Украине продолжаются, несмотря на победу Трампа. Россия активизировала наступление в Донбассе, что усугубляет ситуацию для ВСУ. Жесткая мобилизация на Украине снизилась, а дезертирство растет.
Говоря о перспективах мирного урегулирования, Трамп не уточнил условия для переговоров, что вызывает неопределенность. По данным издания, деликатные многосторонние переговоры по разрешению конфликта ведутся, но роль Трампа в них неясна.
Тем временем Украина смягчила позицию по китайско-бразильскому мирному плану, к которому изначально была настроена критично.
При этом некоторые украинцы воспринимают победу Трампа спокойно, считая, что значение выборов все же преувеличено.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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