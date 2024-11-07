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Придется смириться. У Трампа Украина не будет в приоритете
Придется смириться. У Трампа Украина не будет в приоритете - 07.11.2024, ПРАЙМ
Придется смириться. У Трампа Украина не будет в приоритете
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может привести к сокращению поддержки Киева со стороны Вашингтона, пишет CNN. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T18:02+0300
2024-11-07T18:02+0300
2024-11-07T18:02+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может привести к сокращению поддержки Киева со стороны Вашингтона, пишет CNN.Как напоминается в публикации, Трамп и его помощник, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, выражали сомнения в приверженности США Киеву. Трамп, в частности, заявлял о возможности давления на Украину для заключения перемирия с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем Россия добивается успехов в Донбассе, стремясь полностью занять регион. Украинский главнокомандующий Александр Сырский указал на сложность ситуации на линии фронта. При этом утверждается, что Россия якобы укрепляет свои силы за счет северокорейских войск, которые могут начать боевые действия против Украины.При президенте Джо Байдена США предоставили Украине десятки миллиардов долларов в виде оружия и финансовой помощи. И уходящая администрация планирует продолжать оказывать поддержку Украине до вступления Трампа в должность.Что касается отношений Трампа и Зеленского, то американский политик неоднократно критиковал украинского лидера и хвалил президента России Владимира Путина. Кроме того, попытки Трампа использовать военную помощь для давления на Зеленского привели к первой попытке импичмента в 2019 году.Тем не менее, как только стало ясно, что Трамп победил, Зеленский поздравил его и выразил надежду на продолжение поддержки США.Как неоднократно заявлял Трамп, конфликт между Украиной и Россией не начался бы при его президентстве. Он обещал положить конец конфликту и даже заявлял, что может уладить его за один день.Зеленский же разработал так называемый "план победы" и заявил о готовности к переговорам, но с позиции силы. Он признает, что поддержка со стороны США может усилить или ослабить поддержку Украины.В преддверии выборов США и их союзники искали способы подстраховаться от действий Трампа. Например, НАТО создала собственную миссию по координации поставок военного оборудования и обучения для Украины. Администрация Байдена предложила Украине 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного пакета кредитов G7.Что касается позиции Трампа по Украине, то он не заявил о приверженности победе Украины над Россией на дебатах со своей соперницей — кандидатом от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис. Позже он заявил, что Украина должна была уступить Москве, отметив, что любая сделка, даже плохая, была бы лучше текущей ситуации.На недавней встрече с Зеленским в Нью-Йорке Трамп подчеркнул, что будет работать над хорошей сделкой для обеих сторон. Он заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и что они смогут быстро уладить конфликт. Трамп выразил уверенность, что они смогут договориться до 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Придется смириться. У Трампа Украина не будет в приоритете
CNN: Украине предстоит смириться с уменьшением американской поддержки
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может привести к сокращению поддержки Киева со стороны Вашингтона, пишет CNN
.
Как напоминается в публикации, Трамп и его помощник, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, выражали сомнения в приверженности США Киеву. Трамп, в частности, заявлял о возможности давления на Украину для заключения перемирия с Россией.
Тем временем Россия добивается успехов в Донбассе, стремясь полностью занять регион. Украинский главнокомандующий Александр Сырский указал на сложность ситуации на линии фронта. При этом утверждается, что Россия якобы укрепляет свои силы за счет северокорейских войск, которые могут начать боевые действия против Украины.
В США заикнулись о переговорах России с Украиной
При президенте Джо Байдена США предоставили Украине десятки миллиардов долларов в виде оружия и финансовой помощи. И уходящая администрация планирует продолжать оказывать поддержку Украине до вступления Трампа в должность.
Что касается отношений Трампа и Зеленского, то американский политик неоднократно критиковал украинского лидера и хвалил президента России Владимира Путина. Кроме того, попытки Трампа использовать военную помощь для давления на Зеленского привели к первой попытке импичмента в 2019 году.
Тем не менее, как только стало ясно, что Трамп победил, Зеленский поздравил его и выразил надежду на продолжение поддержки США.
Как неоднократно заявлял Трамп, конфликт между Украиной и Россией не начался бы при его президентстве. Он обещал положить конец конфликту и даже заявлял, что может уладить его за один день.
Зеленский же разработал так называемый "план победы" и заявил о готовности к переговорам, но с позиции силы. Он признает, что поддержка со стороны США может усилить или ослабить поддержку Украины.
В преддверии выборов США и их союзники искали способы подстраховаться от действий Трампа. Например, НАТО создала собственную миссию по координации поставок военного оборудования и обучения для Украины. Администрация Байдена предложила Украине 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного пакета кредитов G7.
Что касается позиции Трампа по Украине, то он не заявил о приверженности победе Украины над Россией на дебатах со своей соперницей — кандидатом от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис. Позже он заявил, что Украина должна была уступить Москве, отметив, что любая сделка, даже плохая, была бы лучше текущей ситуации.
На недавней встрече с Зеленским в Нью-Йорке Трамп подчеркнул, что будет работать над хорошей сделкой для обеих сторон. Он заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и что они смогут быстро уладить конфликт. Трамп выразил уверенность, что они смогут договориться до 20 января.