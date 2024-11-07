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"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине
"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине
Украинской армии больше не существует, ее заменили разрозненные формирования. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-советник... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:41+0300
2024-11-07T11:41+0300
2024-11-07T11:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинской армии больше не существует, ее заменили разрозненные формирования. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома", — заявил Макгрегор.Офицер подчеркнул, что российская армия действует обдуманно и осторожно, чтобы избежать потерь. Он также отметил отсутствие у Украины эффективной системы ПВО, что позволяет России наносить авиаудары, от которых ВСУ уже не смогут оправиться.Ранее генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул из-за несбалансированного управления, усталости личного состава и нехватки резервов.
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Украине исчезла армия
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ.
Украинской армии больше не существует, ее заменили разрозненные формирования. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom
высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома", — заявил Макгрегор.
Офицер подчеркнул, что российская армия действует обдуманно и осторожно, чтобы избежать потерь. Он также отметил отсутствие у Украины эффективной системы ПВО, что позволяет России наносить авиаудары, от которых ВСУ уже не смогут оправиться.
Ранее генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул из-за несбалансированного управления, усталости личного состава и нехватки резервов.
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