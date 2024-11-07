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"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине

"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Теряют тысячи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что произошло на Украине

Украинской армии больше не существует, ее заменили разрозненные формирования. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-советник... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:41+0300

2024-11-07T11:41+0300

2024-11-07T11:41+0300

спецоперация на украине

всу

потери

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинской армии больше не существует, ее заменили разрозненные формирования. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома", — заявил Макгрегор.Офицер подчеркнул, что российская армия действует обдуманно и осторожно, чтобы избежать потерь. Он также отметил отсутствие у Украины эффективной системы ПВО, что позволяет России наносить авиаудары, от которых ВСУ уже не смогут оправиться.Ранее генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул из-за несбалансированного управления, усталости личного состава и нехватки резервов.

https://1prime.ru/20241107/rakety-852658673.html

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всу, потери