https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину - 07.11.2024, ПРАЙМ
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
США могут прекратить поддержку Киева из-за ближневосточного конфликта — и хотя в Европе это могут счесть "предательством", на самом деле никто уже не говорит ни | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T14:31+0300
2024-11-07T14:31+0300
2024-11-07T14:31+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. США могут прекратить поддержку Киева из-за ближневосточного конфликта — и хотя в Европе это могут счесть "предательством", на самом деле никто уже не говорит ни о безоговорочной поддержке Украины, ни о единстве Запада, ни о распаде России, пишет издание Myśl Polska.Как отмечается, Израиль использует ближневосточную войну для вовлечения США в свою защиту. Для западных союзников Вашингтона это выгодно, так как ослабнет российско-украинский конфликт, отмечает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, обычно войны, которые ведут США, затягиваются, чтобы создать проблемы для очередных по счету президентов-преемников. И в этой связи нынешний глава Белого дома Джо Байден и его преемник Дональд Трамп повторить этот сценарий.В статье говорится, что главный враг нынешних и будущих властей в Вашингтоне и за его пределами — деградированный в социальном и экономическом отношении бедный слой американского общества. В этих условиях, чтобы жить спокойно, власть направляет ненависть на эмигрантов.Политический класс, который использует свою власть для обогащения, может пережить трудные моменты сомнений, отмечает автор. Некоторые политики могут уйти на политическую пенсию, другие будут искать новых покровителей. Если вопрос о поддержке "мировым лидером" киевских властей, то вера в него может пошатнуться, и психика некоторых политиков может не справиться с ударом."Мы уже видим первые симптомы включения задней передачи: уже не слышно ни слова ни о "нашей войне", "безоговорочной поддержке воюющей Украины" и "едином Западе", ни о "распаде России". Осиротевшие или брошенные политики будут искать себе нового лидера", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, запад, сша, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США, ЕВРОПА
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
MP: США откажутся от поддержки Киева, а Европа последует их примеру
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
США могут прекратить поддержку Киева из-за ближневосточного конфликта — и хотя в Европе это могут счесть "предательством", на самом деле никто уже не говорит ни о безоговорочной поддержке Украины, ни о единстве Запада, ни о распаде России, пишет издание Myśl Polska
.
Как отмечается, Израиль использует ближневосточную войну для вовлечения США в свою защиту. Для западных союзников Вашингтона это выгодно, так как ослабнет российско-украинский конфликт, отмечает автор.
По его словам, обычно войны, которые ведут США, затягиваются, чтобы создать проблемы для очередных по счету президентов-преемников. И в этой связи нынешний глава Белого дома Джо Байден и его преемник Дональд Трамп повторить этот сценарий.
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В статье говорится, что главный враг нынешних и будущих властей в Вашингтоне и за его пределами — деградированный в социальном и экономическом отношении бедный слой американского общества. В этих условиях, чтобы жить спокойно, власть направляет ненависть на эмигрантов.
Политический класс, который использует свою власть для обогащения, может пережить трудные моменты сомнений, отмечает автор. Некоторые политики могут уйти на политическую пенсию, другие будут искать новых покровителей. Если вопрос о поддержке "мировым лидером" киевских властей, то вера в него может пошатнуться, и психика некоторых политиков может не справиться с ударом.
"Мы уже видим первые симптомы включения задней передачи: уже не слышно ни слова ни о "нашей войне", "безоговорочной поддержке воюющей Украины" и "едином Западе", ни о "распаде России". Осиротевшие или брошенные политики будут искать себе нового лидера", — заключает автор.