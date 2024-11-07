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"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США
"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США
Украина верит, что новый президент США сможет организовать более сильный политический импульс в пользу Киева — го главное, чтобы его этим же импульсом не... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:04+0300
2024-11-07T15:04+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Украина верит, что новый президент США сможет организовать более сильный политический импульс в пользу Киева — го главное, чтобы его этим же импульсом не снесло, пишет Financial Times.Владимир Зеленский уже поздравил избранного президента Дональда Трампа с победой и выразил надежду на его роль в урегулировании конфликта на Украине. Киевские чиновники считают, что Трамп может оживить подход Запада к противостоянию с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем Кремль не планирует поздравлять Трампа с победой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для диалога, но не верит в быстрое завершение конфликта.Как отмечается, украинцы надеются на более конструктивный подход Трампа к конфликту. А некоторые российские чиновники считают, что Трамп может отменить западные санкции и оказать на Киев давление.Администрация уходящего президента Джо Байдена уже предоставила Киеву более 64 миллиардов долларов военной помощи. И сейчас украинцы боятся прекращения поддержки США и потери территорий, подчеркивается в публикации.Как отметил один из украинских военных советников, для Киева поддержка США — это "вопрос жизни и смерти", и поэтому нужно убедить Трампа оказать поддержку. При этомсоветник "более пессимистично настроен", чем политические лидеры, выражающие поддержку Трампу. "Но некоторые думают, что его нестандартный подход будет фактически единственным способом добиться какого-то результата", — сказал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США
FT: Киев храбрится, но переживает за поддержку США после победы Трампа
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
Украина верит, что новый президент США сможет организовать более сильный политический импульс в пользу Киева — го главное, чтобы его этим же импульсом не снесло, пишет Financial Times
.
Владимир Зеленский уже поздравил избранного президента Дональда Трампа с победой и выразил надежду на его роль в урегулировании конфликта на Украине. Киевские чиновники считают, что Трамп может оживить подход Запада к противостоянию с Россией.
Тем временем Кремль не планирует поздравлять Трампа с победой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для диалога, но не верит в быстрое завершение конфликта.
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
Как отмечается, украинцы надеются на более конструктивный подход Трампа к конфликту. А некоторые российские чиновники считают, что Трамп может отменить западные санкции и оказать на Киев давление.
Администрация уходящего президента Джо Байдена уже предоставила Киеву более 64 миллиардов долларов военной помощи. И сейчас украинцы боятся прекращения поддержки США и потери территорий, подчеркивается в публикации.
Как отметил один из украинских военных советников, для Киева поддержка США — это "вопрос жизни и смерти", и поэтому нужно убедить Трампа оказать поддержку. При этом
советник "более пессимистично настроен", чем политические лидеры, выражающие поддержку Трампу. "Но некоторые думают, что его нестандартный подход будет фактически единственным способом добиться какого-то результата", — сказал он.