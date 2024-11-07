https://1prime.ru/20241107/ukraina-852666536.html

"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США

"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Вопрос жизни и смерти". В Киеве переживают насчет дальнейшей поддержки США

Украина верит, что новый президент США сможет организовать более сильный политический импульс в пользу Киева — го главное, чтобы его этим же импульсом не... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:04+0300

2024-11-07T15:04+0300

2024-11-07T15:04+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Украина верит, что новый президент США сможет организовать более сильный политический импульс в пользу Киева — го главное, чтобы его этим же импульсом не снесло, пишет Financial Times.Владимир Зеленский уже поздравил избранного президента Дональда Трампа с победой и выразил надежду на его роль в урегулировании конфликта на Украине. Киевские чиновники считают, что Трамп может оживить подход Запада к противостоянию с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем Кремль не планирует поздравлять Трампа с победой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для диалога, но не верит в быстрое завершение конфликта.Как отмечается, украинцы надеются на более конструктивный подход Трампа к конфликту. А некоторые российские чиновники считают, что Трамп может отменить западные санкции и оказать на Киев давление.Администрация уходящего президента Джо Байдена уже предоставила Киеву более 64 миллиардов долларов военной помощи. И сейчас украинцы боятся прекращения поддержки США и потери территорий, подчеркивается в публикации.Как отметил один из украинских военных советников, для Киева поддержка США — это "вопрос жизни и смерти", и поэтому нужно убедить Трампа оказать поддержку. При этомсоветник "более пессимистично настроен", чем политические лидеры, выражающие поддержку Трампу. "Но некоторые думают, что его нестандартный подход будет фактически единственным способом добиться какого-то результата", — сказал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша